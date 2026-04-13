Basilicata a Vinitaly con il team Bocuse d’Or: successo e prospettive per la cucina italiana

La Basilicata si presenta a Vinitaly insieme al team italiano del Bocuse d’Or, reduce dal terzo posto alle finali europee di Marsiglia, celebrando il successo e delineando le prospettive per la gastronomia italiana. Un'occasione per promuovere le eccellenze e rafforzare il binomio vino-cibo.

La Basilicata si presenta a Vinitaly in sinergia con il team italiano del Bocuse d’Or, fresco del prestigioso terzo posto conquistato il 16 marzo alle finali europee di Marsiglia. Questo risultato segna un momento significativo per l'Italia, unendo l'eccellenza del vino e dell' alta cucina . La Regione Basilicata , da sempre sostenitrice di questa competizione gastronomica internazionale, rafforza il legame tra territorio e alta cucina , promuovendo le eccellenze locali e il patrimonio culinario italiano. La presenza del team a Vinitaly rappresenta un'occasione unica per celebrare questo successo e per consolidare la visibilità internazionale della gastronomia italiana.

Il team azzurro, guidato dallo chef lucano Matteo Terranova e dal commis Edoardo Magni, ha espresso grande entusiasmo per il risultato ottenuto. Terranova ha sottolineato l'impegno e il sacrificio profuso, sottolineando la soddisfazione per il lavoro svolto e la performance presentata. Ai festeggiamenti si sono uniti anche illustri figure come Enrico Crippa e Carlo Cracco, rispettivamente presidente e vicepresidente della Bocuse d'Or Italy Academy, a testimonianza dell'importanza di questo traguardo per l'intero settore. L'Italia, con questo terzo posto, è stata la prima nazione del Sud Europa a salire sul podio di una selezione europea del Bocuse d'Or, un risultato storico che ha generato grande felicità e orgoglio. Crippa ha evidenziato l'impegno costante e la preparazione meticolosa, sottolineando come questo risultato sia frutto di anni di sforzi e dedizione. La squadra è già proiettata verso la finale mondiale di Lione 2027, con l'obiettivo di competere al massimo livello.

Enrico Crippa ha anche sottolineato l'importanza di aver rotto gli schemi e di aver proposto uno stile distintivo, differenziandosi dalle tendenze dominanti, soprattutto dei paesi scandinavi. Carlo Cracco ha ribadito l'importanza di questo successo, definendo il team di Terranova come artefici del ritorno dell'Italia al vertice della gastronomia internazionale. Cracco ha evidenziato l'importanza di questo evento non solo come competizione, ma anche come momento di formazione e di creazione di opportunità per i giovani chef. Il sostegno di Fipe-Confcommercio e della Federazione italiana cuochi è stato fondamentale per il successo del team, rafforzando il legame tra alta ristorazione, formazione e valorizzazione del talento. Gianni Bruno, direttore di Veronafiere, ha sottolineato l'importanza del binomio vino-cibo e il ruolo dei cuochi come ambasciatori del vino italiano nel mondo, evidenziando l'importanza di Vinitaly come vetrina internazionale per gli operatori del settore.





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