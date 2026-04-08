Basilicata: il paradosso dei prezzi dei carburanti, tra produzione petrolifera e costi elevati

La Basilicata, regione chiave nella produzione petrolifera italiana, si confronta con il paradosso di avere prezzi dei carburanti tra i più alti del Paese. Un'analisi dei fattori che contribuiscono a questa situazione, tra costi logistici, scarsa concorrenza e l'abolizione del bonus carburanti.

Il paradosso dei prezzi dei carburanti in Basilicata è sotto gli occhi di tutti: vivere nella regione che produce la maggior parte del petrolio italiano e, contemporaneamente, pagare la benzina a prezzi tra i più alti d'Italia, se non i più alti in assoluto. Un'anomalia che si perpetua, alimentata da una combinazione di fattori strutturali e congiunturali.

Prendiamo l'ultimo aggiornamento del Mimit, datato 8 aprile, giorno in cui, peraltro, è in vigore il taglio delle accise da 25 centesimi: il prezzo medio della benzina verde in Basilicata si attesta a 1,810 euro al litro, un valore elevato che colloca la regione ai vertici delle classifiche nazionali. Il gasolio, invece, si attesta a 2,147 euro al litro, con la Calabria che detiene il primato nazionale. Eppure, la Basilicata è il cuore pulsante dell'industria petrolifera italiana, con i due principali giacimenti attivi, Val d'Agri e Tempa Rossa, operati rispettivamente da Eni e TotalEnergies. Questi siti estraggono quasi l'80% del greggio nazionale, per un totale di circa 65.000 barili al giorno nell'ultimo anno. Il petrolio estratto viene poi trasportato tramite oleodotto alla raffineria Eni di Taranto, dove viene trasformato in prodotti finiti, inclusa la benzina che alimenta il paradosso dei prezzi alti. \Le ragioni di questa situazione complessa sono molteplici e si intrecciano tra loro, rendendo difficile trovare una soluzione immediata. Secondo Antonio Sileo, direttore del Programma di ricerca Sustainable Mobility della Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem), i maggiori costi logistici rappresentano un fattore chiave. La Basilicata è caratterizzata da una distribuzione demografica sparsa, con centri abitati spesso isolati, situati in zone collinari e montane. Questo comporta maggiori costi di trasporto e distribuzione dei carburanti, specialmente in aree con una densità di popolazione relativamente bassa. A questo si aggiunge la scarsa concorrenza tra i distributori, un elemento che contribuisce a mantenere i prezzi elevati. La presenza di “pompe bianche”, ossia distributori indipendenti, è limitata, e i punti vendita sono spesso distanti tra loro, riducendo la competizione diretta e consentendo ai gestori di applicare prezzi più alti. \Un'ulteriore aggravante è rappresentata dall'assenza della carta carburante, un beneficio che in passato veniva erogato ai lucani in possesso della patente di guida, attraverso il bonus idrocarburi. Questo contributo, stanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sfruttava le royalties derivanti dall'estrazione di petrolio e gas, destinate alla Basilicata in virtù del suo ruolo di principale produttrice. Il bonus, che ammontava a circa 100 euro all'anno per ogni beneficiario, ha interessato circa 320.000 persone. Tuttavia, come sottolinea Sileo, il contributo è stato eliminato a partire da gennaio 2019. L'abolizione del bonus ha certamente contribuito a peggiorare la situazione per i consumatori lucani, che ora devono fare i conti con prezzi elevati senza alcun tipo di compensazione. La questione dei prezzi dei carburanti in Basilicata, quindi, non è solo un problema economico, ma un simbolo di un'ingiustizia percepita dalla popolazione locale, che vede nella propria terra la fonte di ricchezza petrolifera del Paese e, al contempo, un'esclusione dai benefici economici che ne derivano





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Basilicata Carburanti Prezzi Petrolio Economia Benzina Gasolio Val D'agri Tempa Rossa Eni Totalenergies Bonus Carburanti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Osini: il paese dei centenari, un segreto ancora da svelareNel cuore dell'Ogliastra, in Sardegna, il piccolo borgo di Osini vanta una straordinaria concentrazione di centenari. Tra balli sardi, caffè al bar e ricordi del passato, cinque over 100 svelano frammenti delle loro vite, mentre studiosi e amministratori si interrogano sul segreto di questa longevità eccezionale.

Read more »

Ungheria: la vittoria elettorale non basterà a Magyar per cambiare il paesePéter Magyar, favorito nei sondaggi, potrebbe vincere le elezioni in Ungheria, ma le riforme di Orbán rendono difficile il cambiamento. Ostacoli includono leggi cardinali, organi statali controllati da alleati di Orbán e il presidente filo-Fidesz.

Read more »

Il Paese con il record degli inattivi, cioè noiSiamo un Paese che lavora molto, forse troppo. È una della autorappresentazioni italiane più diffuse. Ed è vero in molti casi. Soprattutto se paragoniamo o

Read more »

Francis Ford Coppola compie 87 anni e gira un film in BasilicataLeggi su Sky TG24 l'articolo Francis Ford Coppola compie 87 anni e gira un film in Basilicata

Read more »

Italia paese tra i più longevi: 83,4 anni di speranza di vita alla nascitaCon una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni, oggi l’Italia è uno dei Paesi più longevi in assoluto. Tra il 1990 e il 2024 la speranza di ...

Read more »

il regista iraniano Asghar Farhadi definisce gli attacchi al suo paese come 'crimini di guerra'Il due volte vincitore del premio Oscar, il regista iraniano Asghar Farhadi ha chiamato in una lettera appello gli artisti di tutto il mondo a protestare contro i bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro il suo paese.

Read more »