Basket, basket e ancora basket: ecco cosa c'è in giro

Una serie di notizie su basket, cronaca, politica e cronaca nera, tra cui una ragazza rapita, drogata e violentata per 3 giorni, dipendenze, partite Iva vietate dal Campidoglio, la conferma di Greco e Rey in Palinsesti Rai, la novità di Moreno in 'Estate in diretta', il dramma della madre di Aurora Tila e la notizia di un soccorritore che ha rischiato di travolgerla dopo aver salvato una persona dopo un incidente stradale.

Luka Doncic ha pubblicato un vero e proprio 'endorsement' sul suo profilo Instagram, indicando che l'operazione in cui sta lavorando è davvero rilevante. Il basket sta tornando a Roma, definito dallo stesso Nelson , come una colonna del progetto e come un tipo di padrino.

Il progetto è di lungo periodo, con un forte impatto sociale ed economico per la città di Romanelle, che prevede partite in casa e che ha generato un'unnaturale evoluzione di questo modello con l'obiettivo di trasformare la pallacanestro in un motore di partecipazione e attrazione di investimenti e sviluppo economico per la capitale. Luka Doncic ha un feeling speciale con Roma, da quando giocò il Torneo 'Lido di Roma' a Ostia, e ora è entusiasta di possedere una squadra in Europa, in particolare con la Vanoli Cremona, che ha una grande storia alle spalle e è pronta a portarlo a nuovi livelli a Roma.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è entusiasta di attirare sport di alto livello e sostiene tutto ciò che rafforza la presenza sportiva nella città. I due nodi principali sono quelli dell'allenatore e della composizione della squadra, con la possibilità di giocare sia al Pala Eur o al palazzetto dello sport. L'investitore statunitense, Nelson, ha assicurato che la città si aspetta il meglio e che il team porterà il meglio.

Inoltre, c'è una notizia preoccupante di una ragazza rapita, drogata e violentata per 3 giorni, mentre ci sono altri articoli su dipendenze, partite Iva vietate dal Campidoglio, la conferma di Greco e Rey in Palinsesti Rai, la novità di Moreno in 'Estate in diretta', il dramma della madre di Aurora Tila e la notizia di un soccorritore che ha rischiato di travolgerla dopo aver salvato una persona dopo un incidente stradale. Infine, c'è una vincitrice di un concorso 'Turista per sempre' che ha vinto più di un milione e mezzo di euro e avrà un vitalizio da 6.000 euro al mese





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