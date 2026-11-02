Basket Femminile: Il 4,5% di Presidentesse e la Lotta alla Discriminazione di Genere

Analisi dei dati sul basket femminile in Italia: solo il 4,5% delle presidenze è al femminile. Storie di allenatrici contro le barriere di genere.

Un dibattito cruciale sul futuro del settore è emerso recentemente grazie alla collaborazione tra l'Associazione Nazionale Atlete, La Corsa di Miguel e vari organismi istituzionali tra cui Città Metropolitana di Roma, Dipartimento per lo Sport, CONI, Sport e Salute, e l'ILO Agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani. L'incontro ha portato alla luce statistiche allarmanti riguardanti la presenza femminile nei ruoli di potere nello sport italiano, evidenziando una netta disuguaglianza strutturale che persiste nonostante i progressi culturali.

Statistiche Shock Sul Minirappresentanza Femminile

I dati presentati mostrano che le donne rappresentano il 34,8% delle persone che lavorano nel settore dello sport in Italia. Tuttavia, questa percentuale crolla drasticamente quando si esaminano i ruoli decisionali. Se prendiamo in considerazione la presidenza degli organismi sportivi principali, come Sport & Salute, CONI, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Agenzie per lo Sviluppo (AD), le donne occupano la presidenza solo nel 4,5% dei casi.

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La situazione non è migliore quando si sposta lo sguardo verso il campo tecnico. Secondo i dati Uefa Pro degli ultimi dieci anni, su un totale di 1.500 allenatori uomini, solo otto erano donne. Questa scarsa rappresentanza nei ruoli di guida tecnica riflette un problema sistemico che limita le opportunità di carriera per le professioniste del settore, nonostante le loro competenze e passioni.

La Storia Di Una Carriera Vincitrice E Le Sue Sfide

Una delle testimonianze più potenti proviene da un'atleta d'élite che, da giocatrice, ha vinto con squadre di club uno scudetto, una coppa dei Campioni e due Coppe Ronchetti. Con la Nazionale, nella quale vanta 94 presenze, ha conquistato una medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo, una agli Europei e una d'oro alle Universiadi. La sua carriera ha continuato con successi anche dopo il ritiro, ottenendo l'unico titolo mondiale per la pallacanestro italiana, uno agli Europei dei piccoli stati con Malta, dove ha allenato per dodici anni, e un ulteriore scudetto.

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Nonostante il curriculum di successo, la donna ha espresso la sensazione che le sue competenze non siano sempre state valutate in modo neutro. Ha dichiarato di non volersi lamentare del suo percorso privilegiato, ma di essere convinta che, se fosse stata un uomo, certe abilità avrebbero pesato di più nelle valutazioni dei manager sportivi. La sua franchezza, spesso interpretata come sfrontatezza piuttosto che come leadership, è diventata un ostacolo nella sua avanzata di carriera.

La Dinamica Di Potere E La Mancanza Di Ascolto

Con il senno di poi, l'atleta-amministratrice ha riflettuto sul fatto che la sua natura assertiva, abituata a non farsi mettere i piedi in testa e a dire quello che pensa senza tirarsi indietro, abbia penalizzato la sua carriera. Molti episodi che in passato ha attribuito al caso, oggi non crede fossero casuali. Ha notato che gli uomini di potere, dirigenti e allenatori, sostengono di amare le donne che dicono quello che pensano, ma nella realtà le apprezzano solo quando le loro opinioni rispecchiano i pensieri maschili.

La verità, come emerge da questa analisi critica, è che gli uomini assertivi sono ancora considerati leader naturali, mentre le donne che mostrano la stessa fermezza sono spesso etichettate come rompiscatole o difficili. Questa duplice standardizzazione crea un ambiente ostile dove la voce femminile viene soffocata, limitando la diversità di pensiero e di leadership nelle organizzazioni sportive italiane.

Dall'Atleta All'Allenatrice: Una Lotta Per Il Cambiamento

La decisione di diventare allenatrice è arrivata ventidue anni fa, inizialmente senza la consapevolezza di esserne portata. Solo quando un allenatore le propose di fare l'assistente, ritrovandosi di nuovo in campo, si sentì a casa. In quel momento ha realizzato che nella sua carriera da giocatrice aveva incontrato uomini nel novanta percento dei casi, in ogni ruolo, dagli allenatori agli assistenti, fino ai medici, senza mai avere un modello femminile di riferimento.

Ha quindi deciso di non replicare le dinamiche di potere negative che aveva subito, come la mancanza di ascolto. Soprattutto le ragazze hanno bisogno di essere sostenute, supportate e di trovare persone che abbiano fiducia in loro. Il basket è una palestra di vita che insegna a capire un secondo prima quello che succederà, sviluppando autonomia, indipendenza e capacità di prendere decisioni rapidamente. Inoltre, insegna a gioire e soffrire tutte insieme, spronando a cementare la sorellanza.

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Il Trionfo Mondiale E La Fine Di Un'Era

La sua esperienza include l'aver allenato sia squadre femminili sia maschili, specializzandosi nella categoria 3x3. Dopo aver vinto il campionato del mondo universitario femminile nel 2012, nel 2015 è arrivata la chiamata della Nazionale Senior, che ha guidato fino al 2019. Durante questo periodo ha vinto il campionato del mondo a Manila, un traguardo unico che ha fatto crescere enormemente il movimento in Italia.

Nel 2017 il basket 3x3 era diventato sport olimpico e la Federazione si stava preparando per Tokyo 2020. Dopo essere arrivata alle qualificazioni, lavorando con la consapevolezza che ci fossero grandissime possibilità di vincere, a un certo punto tutto si è interrotto. A dicembre 2019 il suo contratto era in scadenza e, non essendo stato rinnovato, la squadra è stata affidata a un altro allenatore, un uomo che non aveva la sua conoscenza né la sua esperienza, senza che le venissero fornite spiegazioni.

Riflessioni Finali Sulla Consapevolezza E La Giustizia

Molte volte si è colpevolizzata, pensando di aver sbagliato qualcosa, un atteggiamento tipico delle donne che, prima di vedere un'ingiustizia, si chiedono se avrebbero potuto fare di più. Alla fine, però, è arrivata alla conclusione di avere la coscienza pulita. Non ha mai accusato nessuno apertamente, poiché ritiene che sia una cosa che non le appartiene, ma lascia che siano i fatti a giudicare la sua carriera e le ingiustizie subite.

Questa narrazione non è solo una storia personale, ma un sintomo di una cultura sportiva che deve evolversi. Riconoscere e valorizzare il talento femminile in tutti i ruoli, dalla pista alla presidenza, è essenziale per garantire un futuro equo e competitivo nello sport italiano. Solo superando questi pregiudizi si potrà permettere alle atlete di esprimere il loro pieno potenziale senza barriere ingiustificate.