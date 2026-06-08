Baskettosi: il torneo internazionale di basket unificato a Treviso

Il progetto Baskettosi di Treviso, nato per includere atleti con disabilità intellettiva attraverso la pallacanestro, organizza la tredicesima edizione del suo torneo internazionale unificato alla Ghirada, con 650 partecipanti e il sostegno di Special Olympics. La storia di una realtà sportiva che valorizza le abilità e cresce grazie a volontari e sponsor.

Il progetto sportivo Baskettosi , nato a Treviso per promuovere l'inclusione attraverso la pallacanestro, coinvolge oggi settanta atleti con disabilità intellettiva distribuiti in quattro squadre di diverso livello.

L'iniziativa è stata fondata da Andrea Carniato, ex giocatore di basket in Serie B, dopo l'insistenza della moglie Federica Bozzo e di una insegnante di educazione fisica. In sedici anni, il progetto si è trasformato in una realtà strutturata con tredici allenatori volontari, che si allenano due volte a settimana in palestre messe a disposizione gratuitamente dal Comune di Treviso.

Per garantire autonomia gestionale e organizzare trasferte, è stata creata la società sportiva Diversport, che richiede ai tesserati, di età compresa tra 15 e 58 anni, una quota annuale di cento euro, coprendo però tutte le spese per divise, attrezzature e viaggi. La filosofia di base tratta gli atleti come persone, valorizzando le loro abilità e non la disabilità.

Il culmine di questa crescita è il Torneo internazionale di basket unificato, giunto alla tredicesima edizione, che si terrà dal 12 al 14 giugno alla Ghirada, cittadella sportiva voluta dalla famiglia Benetton. L'evento coinvolge 650 partecipanti, inclusi atleti e staff, con 42 squadre provenienti da tutta Europa, tredici delle quali straniere, e quasi tutti arbitri internazionali, cinque dei quali dagli Stati Uniti.

La Ghirada, gestita da Verde Sport, mette a disposizione i suoi spazi gratuitamente, in linea con la missione di inclusione, ed è accessibile 365 giorni all'anno senza nécessité di tessere. Il torneo riceve il sostegno di Special Olympics Italia e Special Olympics Europe Eurasia. Il prossimo passo, attraverso la società One Team, è il lancio di una squadra di minibasket per bambini con disabilità mentale.

Il volontario e allenatore Enrico Castorina sottolinea l'arricchimento reciproco dell'esperienza e il valore di uno spazio aperto a tutti, dove l'unica regola è il rispetto degli altri





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