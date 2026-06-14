Batini, la scherma italiana ha un nuovo eroe: la storia di un'atleta che ha conquistato la Coppa del Mondo a 37 anni

L'atleta pisana Batini ha conquistato la Coppa del Mondo di scherma a 37 anni, grazie a una nuova maturità e a un modo diverso di affrontare le gare e la preparazione. Grazie a questa continuità, Batini ha dominato sia le compagne di squadra che le rivali straniere.

L'atleta pisana Batini ha conquistato la Coppa del Mondo di scherma a 37 anni, grazie a una nuova maturità e a un modo diverso di affrontare le gare e la preparazione.

Grazie a questa continuità, Batini ha dominato sia le compagne di squadra che le rivali straniere. La stagione è stata la migliore della sua carriera, e Batini si è sentita sorpresa da questo risultato. Ha riflettuto sulla sua discontinuità in passato e ha cambiato il suo stile di vita, concentrandosi sul godersi l'allenamento e il privilegio di poter fare come lavoro una cosa che ama.

La concorrenza interna in Italia è schiacciante, e Batini si è sentita sopraffatta dal dovere di dimostrare di essere tra le migliori per non finire fuori dal giro delle convocazioni. Ha cambiato il suo obiettivo, focalizzandosi sull'essere soddisfatta di se stessa e non solo sul risultato. Questa serenità e questi risultati arrivano oggi che ha 37 anni ed è una delle atlete più mature del circuito.

Il segreto di questa longevità è la sua capacità di gestire meglio le energie e di non fare una scherma estremamente veloce e logorante. Batini è un'atleta molto alta e questo le aiuta a gestire meglio le energie. Anche nella scherma ci sono talenti molto precoci, ma Batini è esplosa a livello internazionale nel 2014, conquistando l'argento sia agli Europei che ai Mondiali. Il suo compagno di vita è Matteo Tagliariol, campione olimpico di spada a Pechino 2008





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