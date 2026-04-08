Batteria Quantistica: Un Passo Avanti Verso la Ricarica Istantanea

Un team di ricercatori australiani ha sviluppato un prototipo di batteria quantistica che si ricarica più velocemente all'aumentare delle dimensioni. Questo promettente dispositivo potrebbe rivoluzionare il settore dell'accumulo di energia, con potenziali applicazioni nei computer quantistici.

Sviluppato un prototipo di batteria quantistica che apre nuove prospettive per la ricarica quasi istantanea. I ricercatori della Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ( Csiro ) in Australia hanno realizzato un dispositivo rivoluzionario, le cui unità di accumulo si caricano in modo più efficiente quando operano in gruppo piuttosto che singolarmente.

Questa caratteristica unica porta a un tempo di ricarica inversamente proporzionale alle dimensioni della batteria: più grande è la batteria, meno tempo impiega a ricaricarsi. I risultati di questa ricerca innovativa sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Light: Science & Applications. Il lavoro rappresenta un significativo avanzamento rispetto a un precedente prototipo, sviluppato nel 2022 in collaborazione con il Politecnico di Milano. Quel prototipo aveva già dimostrato l'insolito comportamento delle batterie quantistiche, ma mancava di un meccanismo per l'estrazione dell'energia accumulata. I ricercatori australiani hanno superato questa limitazione aggiungendo nuovi strati al dispositivo, che convertono l'energia quantistica in corrente elettrica utilizzabile. \Questo nuovo sviluppo segna un importante passo avanti verso la realizzazione di una batteria quantistica effettivamente utilizzabile. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che il cammino verso l'obiettivo finale è ancora lungo. Attualmente, la capacità delle batterie quantistiche è ancora molto limitata, raggiungendo pochi miliardi di elettronvolt, e il tempo in cui riescono a mantenere la carica è estremamente breve, misurato in nanosecondi. James Quach del Csiro, in un articolo pubblicato sul sito The Conversation, spiega che queste caratteristiche rendono le batterie quantistiche ancora inadatte per alimentare dispositivi di uso quotidiano, come telefoni cellulari, almeno per il momento. Tuttavia, Quach suggerisce che le batterie quantistiche potrebbero trovare un'applicazione ideale nell'alimentazione dei computer quantistici. Infatti, potrebbero rappresentare la soluzione energetica cruciale per consentire a questi potenti calcolatori di operare su larga scala. \Nonostante l'attuale prototipo sia ancora in fase di sviluppo e perfezionamento, i ricercatori sono fiduciosi nel futuro di questa tecnologia. Sono attivamente impegnati nell'aumentare le dimensioni del prototipo e nel prolungare il tempo di mantenimento della carica. La visione a lungo termine prevede la creazione di un design ibrido che combini la straordinaria velocità di ricarica delle batterie quantistiche con la lunga durata di conservazione delle batterie tradizionali. Questo approccio potrebbe aprire nuove frontiere nell'ambito dell'accumulo di energia e rivoluzionare il settore tecnologico, soprattutto per le applicazioni avanzate come l'informatica quantistica. La ricerca continua e i progressi conseguiti finora offrono una speranza concreta per un futuro energetico più efficiente e sostenibile





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