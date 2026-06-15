Battiti Live 2024: il cast completo e le novità dell'evento musicale in Puglia

Torna il Battiti Live su Canale 5 con Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate da luglio da Trani. Ecco la lista di tutti gli artisti ospiti.

Il Battiti Live , il celebre evento musicale itinerante, torna in differita su Canale 5 in prima serata da inizio luglio. La conduzione è affidata a Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Le puntate saranno registrate a Trani, in piazza Quercia, in Puglia. La regione non è solo una scelta geografica, ma un vero e proprio palcoscenico che abbraccia il calore del pubblico e la bellezza del paesaggio. L'evento, che sarà trasmesso in diverse serate a partire dal 2 luglio, promette di regalare emozioni e spettacolo. La scaletta ufficiale non è ancora stata rivelata, ma si conosce già il lungo elenco di cantanti e artisti ospiti.

Una squadra di nomi di primissimo piano, pronti a salire sul palco e a far cantare il pubblico.

Tra i protagonisti: Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa, Aiello, Baby K, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Serena Brancale, Carl Brave, Clara, Clementino, Cioffi, Ditonellapiaga, Delia, Dolcenera, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Federica Abbate, FDV, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D'Alessio, Giusy Ferreri, Grelmos, Irama, J-Ax, Kamrad, LDA - Aka7even, Le Vibrazioni, Levante, Ludwig, Malika Ayane, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, Mara Sattei, Merk & Kremont, Mew, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, Sayf, The Kolors, Tommaso Paradiso, e Welo.

Un cast variegato che spazia tra generi diversi: dal pop al rap, dall'indie alla musica leggera. Ogni artista porterà il proprio repertorio, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. Il Battiti Live si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, capace di unire generazioni e gusti differenti. Le registrazioni in Puglia aggiungeranno un tocco di magia, con il mare e la storia a fare da cornice.

Non resta che attendere le prime puntate per scoprire le sorprese che gli organizzatori hanno in serbo





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