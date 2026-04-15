Bayern Monaco in Semifinale dopo una Battaglia Epica contro il Real Madrid: 3-4 e 5-4 con Rimonta Finale

Il Bayern Monaco ha superato il Real Madrid in una partita emozionante, guadagnandosi l'accesso alle semifinali di Champions League. Dopo un primo tempo spettacolare con cinque gol, i bavaresi hanno completato la rimonta nel finale grazie alle reti di Diaz e Olise, sfruttando anche l'espulsione di Camavinga e Guler nel Real Madrid. I bavaresi affronteranno il PSG.

Il Bayern Monaco ha conquistato la semifinale di Champions League al termine di una partita epica e ricca di colpi di scena contro il Real Madrid . La gara, un vero e proprio spettacolo per gli appassionati di calcio, ha visto un primo tempo da cardiopalma con ben cinque reti siglate. I bavaresi, guidati da un Kompany ispirato, sono riusciti a prevalere solo nel finale grazie alle giocate decisive di Diaz e Olise, che hanno ribaltato il punteggio in un momento cruciale. La prestazione del Real Madrid , nonostante l'epilogo amaro, è stata comunque di altissimo livello.

Fino al 45esimo, i Blancos erano stati capaci di condurre grazie alle reti di Guler e Mbappé, dimostrando grande carattere e qualità. Tuttavia, l'espulsione di Camavinga, avvenuta nel secondo tempo e seguita da quella di Guler, ha inevitabilmente compromesso le sorti della squadra madrilena, costretta a giocare in inferiorità numerica per un lungo tratto della ripresa. L'inferiorità numerica è diventata un fattore determinante, spianando la strada alla rimonta del Bayern. Ora i campioni di Germania si preparano ad affrontare il Paris Saint-Germain di Luis Enrique in semifinale, in un altro scontro tra titani del calcio europeo.

La cronaca del match ci porta a rivivere le mille emozioni di una serata indimenticabile. L'incontro è iniziato con un ritmo forsennato fin dal primo minuto: Guler ha portato in vantaggio gli ospiti sfruttando un'imprecisione nella costruzione dal basso del Bayern, con Neuer protagonista in negativo. I bavaresi, però, non si sono lasciati scoraggiare e hanno immediatamente trovato la reazione. Al sesto minuto, su calcio d'angolo, Pavlovic ha approfittato di un'uscita imprecisa di Lunin per ristabilire la parità.

La gara è proseguita su ritmi elevatissimi, con continui capovolgimenti di fronte. Guler ha dimostrato il suo talento segnando una splendida punizione che ha nuovamente sorpreso Neuer, riportando il Real in vantaggio. Poco dopo, una clamorosa occasione creata da Stanisic ha aperto la strada al gol del pareggio del Bayern, con Kane bravo a sfruttare un assist al centro dell'area e a riportare i suoi in parità. La prima frazione di gioco non ha smesso di regalare emozioni: dopo una traversa colpita da Vinicius Jr., Mbappé ha siglato la quinta rete della serata, fissando il punteggio sul 3-2 per il Real Madrid prima del fischio dell'intervallo.

Il secondo tempo è iniziato con intenzioni bellicose da entrambe le parti. Nonostante il vantaggio del Real, Neuer si è distinto con un intervento provvidenziale su un tentativo dei madrileni, mentre Luis Diaz ha sfiorato il gol del pareggio. Un'ulteriore chance mancata da Diaz ha lasciato spazio a una ripartenza del Real, con Vinicius Jr. che però ha sciupato un'opportunità da ottima posizione. Al 15esimo minuto della ripresa, Valverde ha cercato il gol con un tiro dalla distanza, ma Neuer ha risposto presente. Poco dopo, Olise ha creato un bel tiro a giro dal vertice dell'area, che però si è spento sul fondo.

Il momento chiave della partita è arrivato nel finale, quando Camavinga, già ammonito in precedenza, è stato espulso per proteste, lasciando il Real Madrid in dieci uomini. Questo episodio ha aperto definitivamente la strada al gol di Luis Diaz, che con un tiro potente e preciso dal vertice dell'area ha battuto Lunin, trovando la rete del pareggio. Il finale di gara è stato caratterizzato da un ulteriore gol di Olise, che ha portato in vantaggio i bavaresi, e da una seconda espulsione per il Real Madrid, a carico di Guler, che ha ulteriormente aggravato la situazione per i Blancos. La vittoria del Bayern Monaco sancisce il loro passaggio del turno e li proietta verso la sfida contro il PSG





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