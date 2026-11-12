Bayesian affondato per errori dell'equipaggio secondo la procura di Palermo

La procura di Palermo attribuisce il naufragio del Bayesian a Porticello a imperizie dell'equipaggio. Chiusura delle indagini attesa entro dicembre.

A due anni dal naufragio del Bayesian, le indagini sulla tragedia della notte del 19 agosto 2024 davanti al porto di Porticello, in provincia di Palermo, sono vicine alla chiusura. Secondo la procura, l'affondamento dello yacht sarebbe stato causato da imperizie dell'equipaggio e non da un errore di progettazione dell'imbarcazione.

La conclusione è emersa dal lavoro dei consulenti incaricati di ricostruire l'accaduto. Il fascicolo è coordinato dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, che dovrà ora valutare le perizie e trarre le conclusioni formali dell'inchiesta.

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La ricostruzione tecnica di quella notte

Il Bayesian sarebbe stato investito lateralmente da raffiche di vento fortissime. Secondo la ricostruzione dei consulenti, l'inclinazione raggiunta dallo scafo ha superato il limite oltre il quale la barca non era più in grado di raddrizzarsi.

Gli esperti indicano due elementi come determinanti. Il primo è l'altezza record dell'albero, pari a 75 metri. Il secondo è la posizione della chiglia retrattile, che non era estesa al massimo delle sue possibilità al momento dell'evento.

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Le conclusioni dei periti collocano quindi la dinamica del naufragio nella gestione della barca durante una situazione meteorologica estrema, piuttosto che in un difetto costruttivo dello scafo.

La posizione degli investigatori britannici

Una lettura diversa era stata fornita nei mesi scorsi dagli investigatori del Maib, l'ente di controllo marittimo del Regno Unito. Secondo il Maib, l'affondamento sarebbe stato dovuto all'imbarcazione stessa.

Le due ricostruzioni dunque non coincidono. Da una parte la procura di Palermo, che punta sulle imperizie dell'equipaggio, dall'altra gli investigatori britannici, che individuano nell'imbarcazione la causa principale del disastro.

Tra le vittime del naufragio figurano anche il cuoco di bordo Recaldo Thomas, i coniugi Jonathan e Judy Bloomer, Chris e Neda Morvillo e la figlia Hannah.

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Scadenze dell'inchiesta e prossimi passi

La consulenza tecnica completa sarà depositata entro novembre. Dopo il deposito, toccherà al procuratore Angelo Vittorio Cavallo valutare gli atti e decidere il percorso giudiziario.

La chiusura delle indagini è prevista, a quanto sembra, entro dicembre. Le famiglie delle vittime e l'opinione pubblica attendono quindi nei prossimi mesi un quadro definitivo sulle responsabilità dell'equipaggio e sulle eventuali cause tecniche della tragedia.