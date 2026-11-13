Bcc Iccrea: utile a 1,65 miliardi e crescita del 6,8% nei primi nove mesi

Bcc Iccrea riporta un utile netto di 1,65 miliardi, con margine di intermediazioni a 4,491 miliardi e nuovi prestiti per 15,3 miliardi. Analisi dei risultati finanziari.

Il gruppo bancario Bcc Iccrea ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con un netto dei 1,65 miliardi di euro, segnando un incremento del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa solida performance è stata trainata principalmente da un margine di intermediazioni complessivamente migliorato del 6,2%, che ha raggiunto il valore di 4,491 miliardi di euro.

Dettaglio Margine di Intermediazioni e Costi

Analizzando la composizione del margine di intermediazioni, emerso come il margine di interesse abbia registrato un aumento del 7,4%, assestandosi a 3,22 miliardi di euro. Parallelamente, le commissioni nette hanno mostrato un rafforzamento del 7,8%, arrivando a 1,15 miliardi di euro, dimostrando una forte tenuta delle attività di consulenza e servizio.

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I costi operativi sono aumentati del 3,1%, attestandosi a 2,37 miliardi di euro. Questo controllo dei costi ha permesso di ridurre il rapporto costo/ricavo a 53%, rispetto al 54,5% registrato a settembre 2025. Tale miglioramento indica una maggiore efficienza gestionale nel periodo analizzato, con una migliore allocazione delle risorse rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda la qualità del credito, le rettifiche nette per il rischio di credito sono state pari a 172 milioni di euro. Questo dato rappresenta un aumento significativo rispetto ai 104 milioni di euro registrati nello stesso periodo un anno fa, segnalando una maggiore prudenza nella copertura dei rischi creditizi su portafoglio.

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Erogazioni Creditizie e Raccolta Fondiaria

Nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2025, le nuove erogazioni di credito hanno toccato quota 15,3 miliardi di euro, con una crescita del 14% su base annua. Questo dato evidenzia la capacità del gruppo di continuare a finanziare l'economia reale, supportando famiglie e imprese con liquidità fresca nel contesto economico attuale.

Lo stock di finanziamenti netti alla clientela è aumentato del 4,2%, raggiungendo i 101,7 miliardi di euro. Questa espansione del portafoglio prestiti riflette una domanda costante di credito, confermando il ruolo centrale di Bcc Iccrea nel finanziamento del territorio e delle attività produttive locali.

La raccolta diretta ha raggiunto i 144,6 miliardi di euro, con un incremento del 2,3% rispetto alla fine di settembre 2025. Anche la raccolta indiretta ha mostrato un andamento positivo, salendo a 85,4 miliardi di euro. A titolo di confronto, questo valore supera sia i 76,7 miliardi di euro registrati a fine settembre 2025, sia i 78,2 miliardi di euro di fine dicembre 2025.

Indici Patrimoniali e Stabilità Finanziaria

Riguardo ai coefficienti patrimoniali, a settembre il Cet1 ratio di Bcc Iccrea ha raggiunto il 26,9%, in miglioramento rispetto al 25,9% di fine settembre 2025. Il TC Ratio si è inoltre assestato al 26,9%, superando il 26,4% registrato nello stesso mese dell'anno precedente. Questi indicatori confermano un solido cuscinetto patrimoniale.

L'indice di liquidità Lcr era al 277% a settembre 2026, rispetto al 289% di fine settembre 2025. L'indice NSFR (Net Stable Funding Ratio) si è posizionato al 159%, leggermente inferiore al 162% di fine settembre 2025. Nonostante questa leggera flessione, i livelli restano ampiamente soddisfacenti per garantire la stabilità operativa.

Le riserve di liquidità immediatamente disponibili sono ammontate a 43,5 miliardi di euro alla stessa data. Questo valore è in linea con i 43,6 miliardi di euro di fine settembre 2025 e superiore ai 42,9 miliardi di euro registrati a fine dicembre 2025, indicando una gestione prudente e attenta della liquidità.

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Prospettive Future e Posizionamento di Mercato

I risultati ottenuti da Bcc Iccrea confermano la resilienza del modello bancario cooperativo italiano in un contesto macroeconomico complesso. La crescita del margine di interesse e delle commissioni, unita al controllo dei costi operativi, dimostra una strategia efficace per massimizzare la redditività.

La continua espansione delle erogazioni creditizie, con un +14% nei nuovi prestiti, sottolinea l'impegno del gruppo nel sostegno alla reale economia. Questo approccio orientato al credito produttivo potrebbe consolidare la posizione competitiva di Bcc Iccrea nei prossimi trimestri.

La gestione prudenziale del rischio di credito, con rettifiche salite a 172 milioni, evidenzia una maggiore attenzione alla qualità del portafoglio. Questo comportamento potrebbe avere effetti positivi sulla stabilità del bilancio nel lungo termine, riducendo la volatilità degli utili futuri.

La solidità dei coefficienti patrimoniali, con un Cet1 ratio al 26,9%, offre ampio margine di manovra per sostenere eventuali strategie di crescita o assorbimento di shock esterni. La liquidità disponibile, pari a 43,5 miliardi, garantisce ulteriore flessibilità operativa per il gruppo.

In sintesi, i primi nove mesi del 2025 segnano un anno positivo per Bcc Iccrea, caratterizzato da una crescita equilibrata dei ricavi, un'efficace gestione dei costi e una solida base patrimoniale. I dati finanziari riflettono una gestione attenta e strategica, posizionando favorevolmente il gruppo per il resto dell'anno e per le sfide future del settore bancario.