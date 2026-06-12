Bce aumenta i tassi di interesse di riferimento, con effetti sui mutui e sui prezzi

La Banca centrale europea (Bce) ha aumentato i tassi di interesse di riferimento del 2,25% al 2,65%, puntando a ridurre l'inflazione causata dalla crisi energetica in Medio Oriente. Un aumento dei tassi di interesse di riferimento può aumentare il costo dei mutui e dei prestiti, indebolendo l'economia e frenando l'aumento dei prezzi. Anche il Codacons ha analizzato le conseguenze della stretta monetaria sulle tasche degli italiani, stimando che l'aumento della rata mensile potrebbe oscillare tra i 15 e i 25 euro per la fascia di mutui più diffusa nel Paese.

La Bce ha aumentato i tassi di interesse di riferimento del 2,25% al 2,65%, puntando a ridurre l'inflazione causata dalla crisi energetica in Medio Oriente.

L'ultima volta che la Bce aveva aumentato i tassi era stato quasi tre anni fa, a settembre 2023, in piena pandemia e guerra in Ucraina. Un aumento dei tassi di interesse di riferimento può aumentare il costo dei mutui e dei prestiti, indebolendo l'economia e frenando l'aumento dei prezzi.

Secondo stime di Facile.it, un incremento di 25 punti base può aumentare la rata mensile di un mutuo standard da 126mila euro della durata di 25 anni di circa 16 euro, arrivando a 606 euro. Anche il Codacons ha analizzato le conseguenze della stretta monetaria sulle tasche degli italiani, stimando che l'aumento della rata mensile potrebbe oscillare tra i 15 e i 25 euro per la fascia di mutui più diffusa nel Paese.

Tuttavia, l'effetto del rialzo dei tassi varia sensibilmente da caso a caso, con incrementi più consistenti per chi ha appena aperto un mutuo e deve ancora rimborsare gran parte del capitale, mentre chi si trova nelle fasi finali del piano di ammortamento è generalmente meno esposto agli aumenti dei tassi





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