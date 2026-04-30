BCE mantiene invariati i tassi, allerta per inflazione e guerra in Medio Oriente. Nuove scoperte sulla viscosità dei tumori

La BCE conferma i tassi di interesse, ma avverte sui rischi crescenti legati all'inflazione e al conflitto in Medio Oriente. Parallelamente, una ricerca innovativa rivela come la 'consistenza' del tumore influenzi la sua capacità di diffondersi, aprendo nuove prospettive terapeutiche.

La Banca Centrale Europea ( BCE ) ha mantenuto invariati i tre tassi di interesse di riferimento, lasciandoli al 2,00%, 2,15% e 2,40% rispettivamente. Questa decisione, presa durante la riunione del Consiglio direttivo, non sorprende, ma l'Eurotower ha sottolineato un'intensificazione dei rischi sia per l'inflazione che per la crescita economica.

Il conflitto in Medio Oriente è un fattore chiave, avendo provocato un aumento significativo dei prezzi dell'energia, che a sua volta spinge verso l'alto l'inflazione e mina la fiducia economica. La durata e l'intensità di questo shock energetico determineranno l'impatto a medio termine sull'inflazione e sull'economia dell'area euro. Nonostante queste sfide, la BCE si dichiara ancora in una posizione favorevole per affrontare l'incertezza, grazie a un'inflazione inizialmente vicina all'obiettivo del 2% e a un'economia che ha dimostrato resilienza.

Tuttavia, le aspettative di inflazione a breve termine sono aumentate. La politica monetaria futura sarà guidata dai dati e valutata ad ogni riunione, senza preimpostare un percorso specifico per i tassi di interesse. Parallelamente, la ricerca oncologica si concentra sulla comprensione dei meccanismi che rendono un tumore invasivo, poiché le metastasi sono la principale causa di morte nei pazienti. Tradizionalmente, l'attenzione si è rivolta a mutazioni genetiche e alterazioni molecolari.

Un nuovo studio pubblicato su Nature Materials propone un approccio complementare: considerare il tumore come un materiale fisico, la cui 'consistenza' – ovvero la coesione, la rigidità e la capacità delle cellule di muoversi – influenza la sua capacità di diffondersi. La ricerca, condotta da Ifom – Istituto Airc di Oncologia molecolare e dal Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia (Dipo) della Statale di Milano, evidenzia che la viscosità del tessuto tumorale è un parametro cruciale.

Un tumore più 'compatto' tende a mantenere le cellule coese, mentre un tumore più 'fluido' permette alle cellule di riorganizzarsi e diffondersi più facilmente. Questo processo può essere paragonato alla differenza tra la diffusione di miele e acqua: il miele, più viscoso, si espande lentamente, mentre l'acqua si allarga rapidamente. Lo studio identifica la proteina IRSp53 come un elemento centrale in questo meccanismo.

Quando un tumore diventa più fluido, le cellule tumorali possono migrare e disseminarsi più efficacemente, aumentando il rischio di metastasi. Questa scoperta apre nuove prospettive per la ricerca oncologica, suggerendo che la manipolazione della viscosità del tessuto tumorale potrebbe rappresentare una strategia terapeutica innovativa. Comprendere come la consistenza del tumore influenzi la sua progressione potrebbe portare allo sviluppo di nuovi farmaci o terapie mirate a rendere il tumore meno 'fluido' e quindi meno incline a diffondersi.

La ricerca sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare, che integri la genetica e la biologia molecolare con la fisica e la meccanica dei materiali, per affrontare la complessità del cancro





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