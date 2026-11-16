L'intesa franco-tedesca a favore dell'ex governatore spagnolo Luis de Guindos apre alla presidenza della Bce. I dettagli sugli scambi con la Germania e la Francia per le altre cariche.

La settimana che precede il 26 novembre si configura come un momento cruciale per il futuro della Banca Centrale Europea, con l'ipotesi concreta di un accordo a pacchetto che riguardi tre posizioni chiave del Comitato esecutivo. Le indiscrezioni convergenti provenienti da diverse capitali europee indicano che Parigi e Berlino avrebbero raggiunto una intesa di massima per sostenere la candidatura di Luis de Guindos, l'ex governatore della Banca di Spagna. Questa mossa diplomatica mira a spianare la strada a una risoluzione rapida per le sedie rimaste vacanti nel direttorio, coprendo non solo la presidenza ma anche gli incarichi di capo economista e responsabile delle operazioni di mercato.

La dinamica degli scambi politici tra le capitali

La formazione di questo asse transfrontaliero rappresenterebbe un riordino significativo degli equilibri di potere all'interno dell'Eurotower. Secondo gli accordi ipotizzati, alla Germania verrebbe assegnata la poltrona del capo economista, un ruolo fondamentale che si libererà a maggio con l'uscita di Philip Lane dall'Irlanda. Questo incarico è determinante in quanto il capo economista istruisce i dossier tecnici riguardanti la definizione dei tassi di interesse e la valutazione dei rischi macroeconomici.

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Dall'altra parte, la Francia otterrebbe il controllo sulle operazioni di mercato, una responsabilità critica che gestisce gli acquisti di titoli e la fornitura di liquidità. Questa posizione rimarrà vacante a inizio gennaio con le dimissioni di Isabel Schnabel, la quale ha annunciato il suo trasferimento al Fondo monetario internazionale. Per la Francia, che sta affrontando le elezioni presidenziali di primavera, ottenere sia una presidenza potenzialmente meno rigidamente monetarista sia il presidio sulle operazioni di mercato offre una garanzia strategica importante.

La posizione dei Paesi Bassi e i dubbi di L'Aja

Nonostante la forte spinta franco-tedesca, la partita non è ancora conclusa a causa di segnali contrastanti che arrivano dall'Aja. Il quotidiano olandese de Volkskrant riporta che Klaas Knot, l'ex governatore dei Paesi Bassi e altro principale aspirante alla presidenza, sarebbe disposto a ritirarsi già durante questa settimana. Knot avrebbe giudicato minime le proprie possibilità di successo dopo mesi di intensa campagna diplomatica, riconoscendo la superiorità dell'asse franco-tedesco.

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Tuttavia, questa versione dei fatti incontra resistenze ufficiali. Dal ministero delle Finanze olandese e dallo staff diretto di Klaas Knot non sono giunti commenti immediati alla pubblicazione delle indiscrezioni. Inoltre, un diplomatico europeo ben informato sul dossier ha escluso che l'olandese intenda ritirarsi immediatamente, suggerendo che la situazione potrebbe evolversi ancora nei prossimi giorni. La scadenza formale per presentare le candidature alle altre due posizioni del direttorio è fissata per le 18 di domani.

Conseguenze strategiche e il nodo politico di Monaco

La combinazione tra una presidenza spagnola e un controllo francese sulle operazioni di mercato potrebbe essere interpretata come una garanzia stabile in un periodo caratterizzato da elevata volatilità sui titoli di Stato europei. Il contesto è segnato da tensioni sui listini borsistici e da pressioni energetiche sui prezzi, con un probabile rialzo dei tassi di interesse attestato al 2,75% a dicembre. In questa fase, la capacità di attivare rapidamente lo scudo anti-spread Tpi risulterebbe cruciale per la stabilità finanziaria.

Sul fronte tedesco, emerge un braccio di ferro interno tra il cancelliere Friedrich Merz, del partito Cdu, che sostiene l'economista Markus Brunnermeier, e il ministro delle Finanze Lars Klingbeil, dello Spd, che invece appoggia Joachim Nagel, il presidente della Bundesbank. Sullo sfondo di queste trattative rimane un'opzione di rilievo: la candidatura di Monika Piazzesi. La sua eventuale inclusione aiuterebbe a risolvere un delicato nodo politico, dato che con le uscite ravvicinate di Christine Lagarde e Isabel Schnabel, il Comitato esecutivo rischierebbe di rimanere privo di donne tra i suoi sei membri.

La scadenza di Febbraio e il ruolo dell'Italia

Il quadro generale si chiarirà definitivamente con l'uscita di Christine Lagarde dal mandato, prevista per il 7 febbraio. Questo evento consentirebbe un passaggio di consegne rapido e ordinato, garantendo continuità nelle politiche monetarie europee. L'Italia, che è attualmente già rappresentata nel direttorio da Piero Cipollone, finora non ha espresso una posizione ufficiale riguardo alla presidenza del prossimo anno. La mancata dichiarazione romana lascia spazio a diverse interpretazioni sulle reali intenzioni di Roma in questo gioco di potere complesso.

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La capacità della nuova leadership di gestire la transizione sarà testata fin dalle prime settimane. L'intesa allo studio, se confermata, ridisegnerebbe gli equilibri dell'Eurotower in modo duraturo. Mentre le consultazioni con il presidente del Consiglio europeo António Costa si avviano, ogni attore mantiene le proprie carte strette. La chiusura della settimana definirà chi avrà il timone del piano monetario europeo nel prossimo biennio.