Per la prima volta dal 2016, i pagamenti con carta raggiungono il 45% nell'area euro superando il contante al 44%, secondo lo studio Space della Bce. Analisi completa delle abitudini di pagamento e impatto sull'euro digitale.

Lo studio Space della Banca Centrale Europea rivela un cambiamento storico nelle abitudini di spesa europee, segnando per la prima volta un'inversione di tendenza nei metodi di pagamento tradizionali. I dati confermano che nel 2026 le transazioni effettuate tramite carta di pagamento hanno superato quelle in contanti per valore totale nell' area euro, raggiungendo il 45% contro il 44% registrato dal denaro fisico.

Migrazione verso i pagamenti digitali nell'area euro

Questa milestone storica segna il primo momento dal 2016, anno in cui sono iniziati i rilevamenti comparabili, in cui le carte di pagamento prevalgono sugli altri metodi nei punti vendita fisici. I pagamenti mobili hanno registrato una crescita significativa, salendo al 9% delle transazioni totali, un aumento consistente rispetto al 6% registrato nel 2024. Questo shift strutturale evidenzia come la digitalizzazione stia diventando l'asse portante delle transazioni quotidiane per i cittadini europei, anche se il denaro contante mantiene una quota di mercato rilevante.

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La posizione della Banca Centrale Europea e Piero Cipollone

Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce e responsabile della task force sull'euro digitale, ha sottolineato che la priorità istituzionale non è la sostituzione forzata dei contanti, ma la salvaguardia della libertà di scelta per i consumatori. La Banca Centrale Europea continuerà a garantire ai cittadini la piena libertà di decidere come effettuare i pagamenti, proteggendo parallelamente l'uso del contante mentre si prepara l'eventuale emissione dell'euro digitale come sua controparte digitale. La presenza fisica delle banconote resta dunque un pilastro fondamentale della politica monetaria europea.

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Preferenze dei consumatori e accesso al denaro fisico

Un'ampia maggioranza di intervistati attribuisce grande importanza alla possibilità di scegliere tra diverse opzioni di pagamento. L'82% dei consumatori dell'area euro considera cruciale avere l'opzione digitale, mentre il 62% apprezza la possibilità di pagare in contanti. Solo il 3% degli intervistati ha dichiarato di non utilizzare mai il denaro fisico. Nonostante la crescita digitale, la maggior parte dei consumatori continua a trovare soddisfacente l'accesso al contante, con una quota del 85% che giudica positivo l'accesso, sebbene in leggero calo rispetto all'87% del 2024.

Difficoltà tecniche e limiti della rete di pagamento

L'indagine, condotta su 51.551 intervistati nell'area euro durante due tornate distinte tra settembre-novembre 2025 e marzo-maggio 2026, ha evidenziato alcune criticità infrastrutturali. Tra coloro che avevano tentato di prelevare contanti da un bancomat nell'anno precedente, il 19% ha incontrato difficoltà operative. Inoltre, in tutti i paesi dell'area euro, almeno il 12% dei consumatori ha sperimentato il rifiuto di pagamenti mobili o con carta almeno una volta nel mese precedente l'indagine, segnalando una necessità di maggiore affidabilità delle infrastrutture tecnologiche di rete.