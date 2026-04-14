BCE: Un Mercato Bancario Unico per Rafforzare la Competitività Europea

La Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali dell'Eurozona puntano a un mercato bancario unico per incrementare la competitività dell'area euro. Il rapporto dell'Eurosistema sottolinea l'importanza dell'integrazione bancaria, l'Edis e la semplificazione delle regole macroprudenziali.

Le banche centrali dell'area euro concordano sulla necessità di un mercato bancario unico per rafforzare la competitività europea. Il vicepresidente della BCE , Luis de Guindos, ha evidenziato l'importanza di un ambiente in cui capitale e liquidità possano fluire liberamente oltre i confini nazionali e tutti i depositi siano protetti in modo uniforme. Questo punto di vista è stato espresso nel comunicato sul rapporto dell'Eurosistema, che rappresenta la posizione congiunta della BCE e delle banche centrali nazionali dell'Eurozona, in risposta alla consultazione della Commissione Europea sulla competitività del settore bancario. L'integrazione del mercato bancario è vista come una leva fondamentale per stimolare economie di scala e diversificazione, come sottolineato da Claudia Buch, capo della Vigilanza.

Il rapporto dell'Eurosistema sottolinea che la frammentazione del mercato bancario rappresenta uno dei principali ostacoli alla competitività nell'area euro. Per superare questa situazione, si auspica un'accelerazione dell'integrazione bancaria europea, al fine di creare un'unica giurisdizione in cui capitale e liquidità possano circolare liberamente all'interno dei gruppi bancari transfrontalieri. Il documento dedica un intero capitolo all'analisi degli ostacoli all'integrazione bancaria transfrontaliera, identificando le barriere prudenziali e non prudenziali come fattori che limitano l'attività delle banche nell'area euro. Per affrontare lo stallo, la BCE sollecita progressi concreti sull'Edis, il Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi, considerato il terzo pilastro dell'unione bancaria. L'Edis mira a garantire una protezione uniforme dei depositi in tutta l'area euro. L'istituto centrale chiede con urgenza passi concreti verso la finalizzazione dell'Edis, con un calendario preciso, evidenziando che un sistema pienamente operativo è essenziale per proteggere i depositi in modo equo e rafforzare la stabilità finanziaria dell'area euro. La finalizzazione dell'Edis è vista come cruciale per la costruzione di un mercato bancario veramente unico e competitivo.

Tra le proposte contenute nel rapporto, si evidenzia la necessità di semplificare il quadro macroprudenziale. Questa semplificazione prevede la riduzione del numero di buffer di capitale, che le banche sono tenute a detenere oltre i requisiti minimi, da cinque a due categorie. I buffer di capitale, tra cui il buffer di conservazione del capitale, il buffer anticiclico e quelli per le banche sistemiche, sono attualmente utilizzati per assorbire perdite e prevenire crisi finanziarie. L'Eurosistema propone di raggruppare questi buffer in due categorie principali: un buffer 'non rilasciabile', di natura strutturale e sempre attivo, e un buffer 'rilasciabile', da utilizzare in situazioni di crisi per sostenere l'erogazione di credito. L'obiettivo principale di questa semplificazione è rendere le regole più efficaci e coerenti, mantenendo al contempo elevati standard di resilienza del sistema bancario europeo. Questa iniziativa mira a garantire che il sistema bancario sia solido e resistente, facilitando al contempo le operazioni bancarie transfrontaliere e promuovendo la crescita economica nell'area euro. La creazione di un mercato bancario più integrato e armonizzato è vista come un passo fondamentale verso un'Europa più competitiva e stabile finanziariamente





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