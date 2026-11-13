Bea a Colori: 90mila euro di aiuti nel 2026 tra pozzo in Burkina Faso e asilo in Brasile

L'associazione Bea a Colori presenta il bilancio 2026: 90mila euro investiti in progetti umanitari. Dai pozzi d'acqua in Africa all'asilo in Brasile, le iniziative del 2027.

Bea a Colori ha presentato il bilancio consolidato del 2026, evidenziano un impegno finanziario complessivo di quasi 90mila euro destinati a progetti di solidarietà internazionale e supporto locale. L'associazione no profit, fondata nel 2020, ha utilizzato la cena benefica dell'11 novembre come cornice istituzionale per illustrare i risultati ottenuti e delineare le strategie operative previste per l'anno successivo. Gli interventi hanno coperto un ampio spettro di bisogni, spaziando dall'assistenza sanitaria alla formazione professionale, fino alla costruzione di infrastrutture essenziali in paesi in via di sviluppo.

Bilancio 2026: Sostegno psicologico e formazione volontari

Una delle componenti principali del bilancio è rappresentata dal progetto Sedute Sospese, realizzato in stretta collaborazione con il Consultorio Anthera. Questa iniziativa ha garantito l'accesso gratuito a dodici incontri di sostegno psicologico ciascuno per diciotto giovani, compresi nella fascia d'età che va dai sedici ai trentacinque anni. Tale intervento mira a fornire strumenti di gestione emotiva e resilienza a una fascia demografica spesso priva di risorse economiche adeguate per accedere a prestazioni private.

Also read Inverno in viaggio: dalla neve alle Maldive, tutte le mete 2026

Sul fronte della prevenzione e dell'emergenza sanitaria, l'organizzazione ha promosso cinque corsi specializzati di primo soccorso dotati di defibrillatori. Questi training hanno permesso di formare e certificare quarantacinque volontari, aumentando la capacità di risposta sul territorio in caso di arresti cardiaci o incidenti. La certificazione rilasciata ai partecipanti rappresenta un valore aggiunto significativo per la sicurezza pubblica nelle comunità locali, creando una rete di protezione civile informale ma altamente qualificata.

Supporto alle donne e famiglie in difficoltà

Bea a Colori ha diretto fondi specifici per aiutare donne vittime di violenza domestica, contribuendo al pagamento dell'affitto per una sopravvissuta per un anno intero. Questo sostegno economico è stato erogato in collaborazione con la Cooperativa Iside, che accompagna le beneficiarie in un percorso strutturato verso l'autonomia abitativa e sociale. L'obiettivo è rompere il ciclo di dipendenza economica che spesso trattiene le vittime in contesti abusanti, offrendo una soluzione concreta e sostenibile.

Advertisement

Un contributo finanziario alla ONLUS Salvamamme Italia ha consentito l'acquisto di un'automobile destinata all'assistenza domiciliare. Il veicolo è utilizzato per supportare famiglie in stato di bisogno, donne che fuggono da situazioni di violenza e bambini affetti da patologie gravi. La dotazione di un mezzo di trasporto specifico amplia l'efficacia degli interventi di Salvamamme Italia, riducendo i tempi di intervento e migliorando la continuità assistenziale per i soggetti più vulnerabili.

Progetti umanitari internazionali: Africa e Sud America

La solidarietà si è estesa oltre i confini nazionali con interventi significativi in Burkina Faso. In collaborazione con WeAfrica, è stato realizzato un secondo pozzo d'acqua nella località di Sabou, fornendo una risorsa idrica vitale per la popolazione locale. Parallelamente, sono iniziate le attività per piantare circa cento alberi nell'ambito di un progetto di foresta ospedaliera, un'iniziativa che combina il supporto sanitario con la tutela ambientale e la creazione di spazi rigenerativi per pazienti e visitatori.

In Brasile, precisamente a Salvador de Bahia, sono partiti i lavori per la costruzione di un asilo nido destinato ai bambini del territorio. La struttura, che mira a garantire un ambiente sicuro e stimolante per la prima infanzia, ha già raggiunto la fase del rustico del primo piano. Questo progetto risponde alla carenza di servizi educativi prescolari nella zona, offrendo opportunità di sviluppo cognitivo e sociale ai più piccoli delle famiglie meno abbienti.

Prospettive 2027 e nuovi interventi previsti

Per il prossimo anno, Bea a Colori ha definito un piano d'azione che punta a consolidare i risultati precedenti e ad ampliare la portata dei propri interventi. L'obiettivo primario è il proseguimento del sostegno psicologico ai giovani attraverso il progetto Sedute Sospese, garantendo la continuità terapeutica per i partecipanti attuali e l'ammissione di nuovi casi. Parallelamente, si prevede di aiutare un'altra famiglia attraverso la Cooperativa Iside, estendendo il modello di supporto abitativo dimostrato efficace nel 2026.

Advertisement

L'organizzazione confermerà il suo impegno sulla costruzione dell'asilo in Brasile, monitorando l'avanzamento dei lavori per garantire il completamento della struttura nei tempi previsti. Sono inoltre previsti nuovi interventi in partnership con Emergenza Sorrisi, con un focus sulla clownterapia. Il progetto Taxi Clown va dove ti porta il cuore mira a portare sollievo emotivo e gioco alle persone che affrontano situazioni di difficoltà clinica o sociale, utilizzando l'umorismo come strumento terapeutico certificato.