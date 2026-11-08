Beatles, la battaglia per l'eredità politica dei Fab Four tra Paul McCartney e John Lennon

La generazione dei Beatles si avvia al termine e il dibattito sulla sua eredità politica è già aperto, tra letture liberali, tesi sul capitalismo e il passato radicale di Lennon e McCartney.

Mentre entriamo nei tardi anni venti del terzo millennio, la storia dei Beatles, la band più grande di sempre secondo qualsiasi parametro, sembra avvicinarsi al capitolo finale. Paul McCartney e Ringo Starr, i due componenti superstiti del gruppo, hanno rispettivamente 84 e 86 anni, e la cosiddetta generazione Beatles sta concludendo il proprio ciclo vitale.

Secondo l'analisi di partenza, la seconda metà del decennio potrebbe passare alla storia come un'epoca d'oro della fabologia, cioè dell'esaltazione critica dei Fab Four. Il nodo politico è già sul tavolo: molte retrospettive cercheranno di presentare i Beatles come paladini del liberalismo culturale, e la battaglia per il loro peso sociopolitico è cominciata.

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Libri e film che reinterpretano il mito dei Beatles

Negli ultimi quattro anni si è moltiplicata la pubblicazione di libri firmati da personaggi mediatici vicini all'archetipo del papà moderato, tra cui Ian Leslie. Secondo il testo di partenza, già i titoli di questi lavori rivelano un approccio molle e piccolo-borghese al tema.

Ancora più preoccupante, secondo la stessa analisi, è la produzione di un kolossal biografico sui Beatles diretto da Sam Mendes. Il regista viene descritto come autore abituato a realizzare prodotti di vago orientamento progressivo-nazionalista.

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Il riferimento più citato resta lo studio di Ian MacDonald, considerato il lavoro definitivo sulla band. Nel suo racconto, la controcultura incarnata dai Beatles avrebbe diviso l'America in modo più violento di qualsiasi tendenza emersa dopo la guerra civile, eppure i risultati concreti sarebbero stati scarsi, limitati a qualche modifica ai programmi scolastici e a una manciata di aggiunte di secondo piano alle leggi sui diritti civili.

La tesi del capitalismo salvato dai Beatles

La tesi più controversa sostiene che i Beatles abbiano salvato il capitalismo statunitense da se stesso a metà degli anni sessanta. Secondo questa lettura, la band avrebbe pacificato una popolazione destabilizzata dal movimento per i diritti civili, dalla guerra in Vietnam e dall'omicidio di John F. Kennedy.

In questa prospettiva, il gruppo avrebbe contribuito a smorzare lo spirito radicale dell'epoca, riducendolo a un innocuo baccanale hippy. Il testo osserva che tale immagine combaciava piuttosto bene con lo status quo socioeconomico, pur essendo una tesi più coraggiosa di quelle ordinarie.

MacDonald scriveva dopo gli anni di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, e tendeva a leggere il fenomeno dei Beatles, se non la band in sé, come una prova generale della svolta neoliberista. Il testo di partenza ricorda anche passi considerati discutibili, come lo sfogo controrivoluzionario di John Lennon nel 1968, il titolo di cavaliere accettato da McCartney nel 1997 e le sue esibizioni per i giubilei di Elisabetta II nel 2002 e nel 2012.

Il testo sostiene però che l'idea dei Beatles come strumento dell'establishment capitalista e padrini dell'individualismo moderno abbia diversi limiti. Per comprendere il loro significato politico, secondo l'analisi, occorre partire dalle radici di Lennon e McCartney.

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Radici irlandesi e posizioni politiche di Lennon e McCartney

Lennon e McCartney erano discendenti di immigrati dall'Ulster, uno degli epicentri storici del colonialismo britannico. Le origini irlandesi del gruppo sono note, ma secondo il testo è stato poco analizzato proprio questo legame con l'Ulster.

Davanti al massacro del Bloody Sunday del 1972, McCartney compose una canzone il cui ritornello era restituite l'Irlanda agli irlandesi. Nello stesso periodo Lennon sostenne pubblicamente, in più occasioni, la Provisional Irish Republican Army, che si batteva per la riunificazione con la Repubblica d'Irlanda.

Il testo descrive la visione politica di McCartney come quella di un socialista istintivo ma non allineato. Era favorevole ai diritti civili e al vegetarianismo, e rifiutò di iscrivere i figli a una scuola privata.

Lennon, invece, era più vicino alla sinistra militante. All'inizio degli anni sessanta mantenne un dialogo con Tariq Ali e Robin Blackburn, allora redattori di New Left Review, e partecipò alla manifestazione del 1972 Troops Out, reggendo uno striscione con la scritta che si schierava con l'Ira contro l'imperialismo britannico.

Secondo l'analisi di partenza, questi frammenti biografici mostrano un aspetto più rilevante della visione del mondo di Lennon e McCartney, che complica l'immagine di una band solo consumistica e rassicurante. Il testo si interrompe proprio su questo punto, lasciando aperta la domanda su quale eredità politica resterà dei Beatles.