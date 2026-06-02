Beatrice, 2 anni, morta per maltrattamenti: testimonianze orribili e processo contro la madre e il compagno

Il caso di Beatrice, bimba di due anni trovata morta in un ambiente di violenza domestica, ha portato a un processo drammatico contro la madre E.A. e il compagno Emanuel Iannuzzi. Le indagini hanno svelato abusi, isolamento e negazione delle cure mediche, con testimonianze strazianti delle sorelle sopravvissute.

Beatrice, una bambina di soli due anni, è morta in circostanze drammatiche che hanno sconvolto l'opinione pubblica italiana. Secondo le testimonianze raccolte dal tribunale, la piccola è stata trovata avvolta in una coperta rossa, con la testa completamente coperta e il volto nascosto, mentre sul suo corpo erano visibili lividi, escoriazioni e segni di violenza estrema.

La sorella minore, ancora in vita, ha raccontato che la madre, in un episodio di estrema ferocia, le aveva ordinato di tenere Beatrice senza legarla, mentre si allontanava a tutta velocità dall'abitazione. Nonostante le gravi condizioni della piccola, i genitori non hanno mai chiesto cure mediche al pronto soccorso, timorosi che il padre potesse chiedere l'affido delle figlie.

Le indagini hanno inoltre rivelato che la madre, insieme al compagno Emanuel Iannuzzi, aveva mantenuto le tre bambine isolate in un appartamento sporco e insalubre, costringendo la figlia più grande a fare da curaio per le sorelle più piccole. Le violenze domestiche si sono protratte per giorni e notti intere, con la madre che insultava le figlie, le costringeva a svolgere le pulizie e permise al compagno di picchiare i bambini, compresa una bambina di otto anni che ricevette uno schiaffo a piena mano perché piangeva





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