Beatrice Borromeo conquista la griglia di Montecarlo con un abito Dior dalle righe floreali

La principessa Beatrice Borromeo ha rubato la scena al Gran Premio di Monaco indossando un vestito Dior a righe e fiori, abbinato a accessori pratici e chic, dimostrando che il glamour reale può convivere con la funzionalità nella pista di Formula 1.

Durante il weekend dedicato alla Formula 1 a Montecarlo, la principessa Beatrice Borromeo è tornata al centro dell'attenzione, dimostrando che il suo stile è tanto audace quanto elegante.

L'ex giornalista ha scelto di indossare un abito corto a righe e fiori firmato Dior, progettato da Jonathan Anderson, che combina le tradizionali righe verticali bianche e azzurre con un delicato ricamo floreale blu scuro. Il risultato è un capo che richiama la spensieratezza della Costa Azzurra degli anni Sessanta, ma con una freschezza moderna adatta a una pista di gara.

L'abito, dal taglio camicia e dalla silhouette geometrica, si è distinto per la sua leggerezza, offrendo un'alternativa più rilassata rispetto ai consueti vestiti da sera della famiglia monegasca.



Il look di Beatrice è stato completato da accessori scelti con cura: ha abbandonato i tacchi a spillo in favore di una comoda scarpa dallo stile pratico, indispensabile per muoversi con agilità tra il paddock e la pit lane.

Una borsa a tracolla in paglia di Vienna e occhiali da sole cat‑eye hanno aggiunto un tocco di raffinatezza casual, perfetto per una delle prime apparizioni pubbliche della coppia dopo la nascita della terza figlia, Bianca Carolina Marta. La stanza dei dettagli è stata ulteriormente arricchita da una sciarpa leggera e da gioielli discreti, che hanno sottolineato la volontà di coniugare comfort e glamour senza sacrificare la dignità reale.





Le fotografie scattate durante le qualifiche del 6 giugno hanno immortalato non solo Beatrice e suo marito Pierre, ma anche altre figure di spicco del mondo aristocratico e del fashion, tra cui Tatiana Santo Domingo, Alexandra di Hannover e Ben‑Sylvester Strautmann. Il Gran Premio di Montecarlo continua a rappresentare un punto di incontro privilegiato tra sport automobilistico e alta moda, un legame che affonda le radici nell'epoca di Grace Kelly e che oggi si rinnova grazie a scelte stilistiche come quelle della principessa.

L'evento ha dimostrato come la pista possa trasformarsi in un palcoscenico di tendenza, dove la velocità delle auto si mescola con la velocità delle mode, rendendo la gara non solo una competizione sportiva, ma anche una sfilata di eleganza e innovazione





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