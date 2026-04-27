Beatrice Venezi e La Fenice: Rottura Definitiva e Accuse Incrociate

La Fondazione Teatro La Fenice annuncia la fine della collaborazione con Beatrice Venezi, scatenando una polemica che coinvolge la direttrice d'orchestra, il sovrintendente Nicola Colabianchi e il governo Meloni. Venezi denuncia diffamazione e un ambiente ostile, mentre Colabianchi difende la decisione come necessaria per tutelare la dignità dell'istituzione.

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha rilasciato una dichiarazione in risposta alla decisione della Fondazione Teatro La Fenice di annullare ogni futura collaborazione con lei, una scelta comunicata dal sovrintendente Nicola Colabianchi .

Venezi afferma di aver appreso della decisione tramite l'Agenzia ANSA, ricevendo successivamente una formale lettera di risoluzione della nomina, su cui si astiene da commenti riguardanti la forma. La risposta di Venezi è netta e si concentra sulla difesa del suo operato e sulla critica al clima che ha vissuto all'interno del teatro.

Venezi denuncia un ambiente ostile, sostenendo di aver subito diffamazione, calunnie, offese e bullismo da parte dei lavoratori de La Fenice negli ultimi otto mesi, a differenza del rispetto che lei stessa ha sempre dimostrato verso i lavoratori di tutti i teatri. La direttrice d'orchestra sottolinea come in Italia essere giovane e donna rappresenti un ostacolo, e come il suo successo, derivante da un percorso di auto-determinazione, non sia stato accettato da una certa 'casta'.

Le sue affermazioni, in particolare quelle rilasciate al quotidiano argentino La Nacion, sono state alla base della decisione di Colabianchi. In quell'intervista, Venezi aveva evidenziato come il Teatro La Fenice fosse un ambiente in cui le posizioni tendono a essere tramandate di padre in figlio, sottolineando la sua provenienza da una famiglia non legata alla musica. Colabianchi ha giudicato queste dichiarazioni incompatibili con i principi della Fondazione e con il rispetto dovuto ai professori d'orchestra.

La vicenda ha suscitato reazioni a vari livelli. Il governo, con Palazzo Chigi e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha negato qualsiasi coinvolgimento nella decisione, sottolineando che si tratta di un atto autonomo del sovrintendente, pur condiviso dal ministro. Le opposizioni, invece, hanno criticato la gestione della vicenda da parte del governo Meloni, accusandolo di cercare di distanziarsi da una scelta che, a loro avviso, evidenzia una politica delle nomine fallimentare.

Colabianchi ha ammesso che la decisione gli è costata, ma ha ribadito che le dichiarazioni di Venezi erano lesive della dignità dell'istituzione e non più tollerabili. La situazione rimane tesa e solleva interrogativi sul futuro della direzione artistica del Teatro La Fenice e sul clima all'interno del mondo della musica lirica italiana.

L'intera vicenda mette in luce le dinamiche di potere, le difficoltà per le giovani donne nel raggiungere posizioni di rilievo e la necessità di un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo





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