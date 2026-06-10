Beatrice Venezi impugna il recesso dal contratto con La Fenice: "Provvedimento nullo e discriminatorio"

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha contestato la decisione del sovrintendente Nicola Colabianchi di rescindere il contratto di collaborazione con il Teatro La Fenice, definendolo illegittimo. La controversia riguarda dichiarazioni non specificate rilasciate alla stampa internazionale, ritenute lesive dell'immagine della Fondazione. Venezi, che avrebbe dovuto guidare la Fondazione fino al 2030, dichiara di voler proseguire il rapporto e accusa la dirigenza di ostacoli.

Il Teatro La Fenice ha rescisso il contratto di collaborazione con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi , una decisione che la musicista ha impugnato attraverso una lettera dei suoi avvocati, contestando la legittimità del recesso.

Il sovrintendente Nicola Colabianchi aveva annunciato l'interruzione delle collaborazioni a seguito di dichiarazioni rilasciate da Venezi a una non meglio precisata stampa internazionale, ritenute lesive dell'immagine della Fondazione. Tuttavia, la direttrice sostiene di aver appreso la notizia solo attraverso gli organi di stampa e che le motivazioni addotte siano generiche e non specificate.

Il contratto, originariamente valido dal 1° ottobre 2026 al 5 marzo 2030, rimane secondo Venezi pienamente in vigore, e lei conferma la volontà di onorare gli impegni artistici e professionali assunto con la Fondazione. Gli avvocati della Venezi definiscono il provvedimento di recesso nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio, riservandosi di adottare tutte le azioni legali necessarie a tutela dei diritti della loro assistita.

La vicenda, scoppiata alla vigilia della presentazione della stagione 2026/2027 del teatro, evidenzia un profondo conflitto tra la direzione artistica e la sovrintendenza, con la direttrice che accusa la dirigenza apicale di aver posto in essere numerose attività ostative per limitare e impedire l'esecuzione delle prestazioni lavorative pattuite





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