Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto con La Fenice: discriminatoria e illegittima

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, definendo la risoluzione discriminatoria e contestando la mancanza di specifiche motivazioni. Il contratto, in scadenza nel 2030, prevede la prosecuzione dell'attività nonostante le ostilità della dirigenza.

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice , comunicato il 26 aprile dal sovrintendente Nicola Colabianchi .

La Venezi contesta la risoluzione del contratto, definendola discriminatoria, e ribadisce la volontà di proseguire l'attività professionale fino al 2030, come stabilito dal contratto. Nella comunicazione, i suoi legali contestano la legittimità del provvedimento, considerandolo nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio. Sostengono inoltre che le motivazioni addotte dalla Fondazione siano generiche e non specificano le dichiarazioni contestate.

Secondo la lettera, la Venezi avrebbe appreso la risoluzione tramite la stampa, in particolare dalla comunicazione del sovrintendente che motivava la decisione con presunte dichiarazioni lesive dell'immagine della fondazione rilasciate a una testata internazionale. Il rapporto di lavoro, precisano i legali, è stato costituito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, decorrente dal 1° ottobre 2026 al 5 marzo 2030.

La direttrice conferma la sua intenzione di continuare a mettere a disposizione le proprie energie e prestazioni artistiche, nonostante le ostilità poste in essere dalla dirigenza per limitare l'esecuzione delle prestazioni lavorative. I legali si riservano l'adozione di tutti i provvedimenti opportuni a tutela dei diritti della loro assistita. La controversia evidenzia tensioni nel mondo della lirica e solleva questioni relative a libertà di espressione, trattamento dei professionisti e gestione delle istituzioni culturali pubbliche





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