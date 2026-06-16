Beats of Pompeii: l'Anfiteatro di Pompei ospita la terza edizione del festival con concerti, percorsi serali e visite alle antiche vigne

Il Parco Archeologico di Pompei presenta la terza edizione di Beats of Pompeii, un festival che unisce musica internazionale, itinerari archeologici notturni e degustazioni nelle antiche vigne, promuovendo una cultura inclusiva che supera le barriere tra discipline e pubblici.

Pompei, 20 giugno 2026 - L'Anfiteatro di Pompei si prepara a vivere ancora una volta l'emozione della grande musica con la terza edizione di "Beats of Pompeii", in programma dal 24 giugno al 27 luglio 2026.

Il festival, che ha già registrato numerosi sold out, presenta un cartellone di sedici artisti nazionali e internazionali per circa venti concerti totali, trasformando il suggestivo sito archeologico in un palcoscenico contemporaneo senza trascurare la sua identità storica. Tra le novità di quest'anno, l'apertura serale di una parte del parco nelle serate dedicate agli spettacoli, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire o rivivere l'atmosfera magica di Pompei after dark.

Non solo musica: il programma si arricchisce di percorsi archeologici guidati, degustazioni di vini prodotti nelle antiche vigne della zona e visite speciali agli impianti viticoli di epoca romana, riconnettendo il presente con le radici enogastronomiche del territorio. Il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha sottolineato la filosofia che guida l'iniziativa: "Se organizziamo concerti e teatro in un sito archeologico, è perché crediamo nella cultura in senso ampio.

Le competenze possono essere diverse, dall'archeologia alla musica, ma la cultura è una sola e non conosce barriere. Anche il pubblico non va suddiviso: non esistono pubblici distinti, ma un unico pubblico. Il nostro impegno è rendere la cultura sempre più inclusiva, permettendo a tutti di partecipare nei tempi e nei modi che preferiscono alla vita nel sito archeologico". Questa visione integrata si concretizza anche nella concomitante apertura della mostra permanente "Pompei e Vesuvio.

Storie di un'eredità", allestita nella Palestra Grande degli Scavi, che presenta l'eruzione del 79 d. C. e i celeberrimi calchi delle vittime, offrendo un racconto scientifico ed emotivo della tragedia. Tra gli appuntamenti musicali spicca il concerto "È mio padre - Morricone Dirige Morricone", dedicato all'eredità del Maestro Ennio Morricone, con l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena diretta dal M° Andrea Morricone e la partecipazione di Marco Morricone.

L'evento, a sostegno della Fondazione Città della Speranza, devolverà i proventi alla ricerca pediatrica. L'Assessore alla Cultura della Regione Campania, Onofrio Cutaia, ha commentato: "La programmazione estiva del Parco archeologico di Pompei incarna la sinergia ideale tra innovazione, promozione e internazionalizzazione che deve guidare la pianificazione culturale della nostra regione. Attraverso scelte artistiche contemporanee e originali, i luoghi storici si trasformano in spazi accoglienti, capaci anche di intercettare pubblici differenti".

Il festival conferma Pompei come laboratorio di una cultura viva, capace di rinnovarsi senza perdere il legame profondo con la propria storia universale





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