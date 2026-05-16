Beautiful News Preview

The preview for the episode of 'Beautiful' on 17th May 2026. RJ's new enmity against the Logan, his worries about Bill and Katie getting near and Poppy's conspiracy theories surrounded against him.

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful del 17 maggio 2026. Ecco cosa ci rivelano le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5. RJ, reduce da una conversazione inaspettata con Luna , che gli ha confessato una novità che non avrebbe mai immaginato di sapere, sarà la nuova nemica della Logan .

La Logan e suo nipote saranno pronti a scoprire la verità dietro alle mosse della Nozawa e a verificare se Bill stia affrettando le cose. Poppy, contro la sua nuova nemica, non ha nessuna intenzione di lasciare in pace e non avrà pietà nemmeno dell'uccisione di Tom e Hollis, accusati tra le altre cose di essere gli assassini di sua madre.

La Logan è certa che la nuova compagna di Bill non sia sincera e che stia nascondendo qualcosa, addirittura l'uccisione di Tom e Hollis. Molteplici sono i dubbi che si aggirano, ora che Logan e suo nipote si metteranno al lavoro per scoprire la verità dopo che JJ ha portato nella Log cabin il contenuto della busta. Questo contenuto è composto dalla parte formata da lettere che, come sembra, sono state indirizzate a Poppy.

Così JJ, dopo aver sentito la zia parlare con Deacon, si è avvicinato al locale per comprare qualcosa di la pizza. Molti dubiti sono stati chiesti e molti interrogatori sono stati effettuati, ma a nessuno è risposta. RJ si troverà ad affrontare la situazione quella che sarà dura e per questo non si tratterà del momento giusto per dirle tutto.

Alla fine finirà per dirle che Tom pensava di essere il padre di Luna e che questo è ciò che avrebbe voluto spectrometer a tutti. Tutto questo Parallels hanno causato preoccupazione a Katie e questa la lascia preoccupata e la obbliga a chiederci suo nipote non non aspetta i particolari e di dirgli che cosa contenevano queste carte





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