Beautiful: Ridge sceglie Brooke, Taylor furiosa

Ridge torna con Brooke, sfidando la decisione di sposare Taylor. La psichiatra si dimostra forte e determinata, pronta a lottare per il suo amore.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful , Ridge ha mantenuto la promessa fatta a Brooke in Italia, tornando alla sua ex compagna dopo un lungo periodo di tira e molla. La situazione però è diversa dall'usuale. Questa volta, Taylor non intende lasciarlo andare senza combattere. Stavolta la psichiatra si è dimostrata con una determinazione mai vista prima, giurando di non permettere a Ridge di scappare da lei, ancora una volta, per Brooke .

Ridge, nonostante le difficoltà e il peso di un passato burrascoso, ha finalmente deciso di prendere una posizione definitiva. Ha promesso a Brooke di sistemare le cose con Taylor e di ricominciare la loro storia d'amore. Ma prima di poter tornare a Brooke, Ridge è stato costretto ad affrontare un fiume impetuoso di sensi di colpa e pressioni provenienti da Taylor, con cui si era fidanzato. La psichiatra, dopo aver messo in giro voci sul suo fragile stato mentale, lo ha convinto all'impatto di sposarla per garantire la sua salute mentale, minacciando un esaurimento psicotico se non si fosse concesso sposa. Seguendo i consigli di suo padre, Ridge ha scelto di non cedere alla minaccia né alla pressione di una persona che non ama. Paris, la nipote di Brooke e la figlia dell'ex marito di taylor, si è dimostrata sempre più vitalizzata da questa storia complessa, arrivando addirittura a confessare a Taylor di esserne innamorata. Ma Taylor non sembra condividere i suoi sentimenti, concentrando la sua attenzione sul piano di sposare Ridge, ignorando ogni altra cosa. Ridge è tornato alla Villa dove vive con Taylor e ha trovato la sua compagna intenta a pianificare il matrimonio, fissando una data molto vicina. La psichiatra, probabilmente non si rivedrà mai in un abito da sposa accanto al suo amato e padre dei suoi figli. Lo stilista ha deciso di mettere fine a quella che fino a ieri sembrava una storia di amore che si stava per compiere, rivelando a Taylor la sua decisione con chiarezza e senza giri di parole. La dottoressa ha subito capito la ragione di quella decisione: in Italia, qualcosa è cambiato e Brooke è di nuovo al centro della scena, la persona che le ha portato via, più volte, l'amore di Ridge. Ma questa volta qualcos'è andato e andrà diversamente. Taylor ha ascoltato le parole di Ridge con rabbia e dolore. Il suo compagno l'ha abbandonata di nuovo e lei si è ritrovata scartata, ancora una volta, per colpa di Brooke. La cosa è inaccettabile per lei, non vuole perdere Ridge ma soprattutto vuole farlo capire che la donna a cui sta correndo dietro lo farà soffrire ancora e ancora, senza che lui si ne renda nemmeno conto. Insomma, ci sembra abbastanza convinti che Taylor, a un certo punto, si renderà conto che la sua battaglia la sta portando al nulla cosmico e probabilmente, lo speriamo davvero, questa volta capirà di non poter più combattere con i mulini a vento. Per noi Taylor, dopo aver tentato di riprendersi Ridge, comprenderà di non poter più soffrire così tanto per un uomo che l’ha sempre messa all’angolo per un’altra persona





