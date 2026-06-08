Beauty e oceani: iniziative verdi per proteggere i mari

Le principali case cosmetiche lanciano progetti di raccolta rifiuti, ricerca scientifica e prodotti eco‑sostenibili per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani e contribuire alla salvaguardia del mare.

Il mondo del beauty si è unito alla Giornata Mondiale degli Oceani per lanciarsi in una serie di iniziative volte a preservare i mari e a sensibilizzare i consumatori.

Davines, da cinque anni, sostiene organizzazioni impegnate nella raccolta dei rifiuti plastici in Indonesia e nei saloni, promuovendo la linea SU con confezioni ecodesign in plastica BioCircular. L'acquisto di quattro prodotti della linea regala uno zaino in cotone organico rigenerativo, destinato a sostenere Sea Shepherd Italia e il progetto Operazione Cinque Terre.

Parallelamente, il marchio ha aperto la Via dell Essenza, un percorso olfattivo in otto tappe che celebra piante come il lentisco e il cisto, con fragranze che evocano il profumo del mare. La sponsorizzazione di Art Odyssey, una navigazione culturale nel Mediterraneo, amplia l'impegno verso la tutela del patrimonio marino. Shiseido, il gigante nipponico, ha lanciato due progetti emblematici.

Il progetto MARE 2026, coordinato dalla Fondazione Centro Velico Caprera con il contributo scientifico di One Ocean Foundation, è iniziato il 16 maggio con una quinta missione di dieci settimane. Biologi, ricercatori e volontari monitoreranno il Mar Tirreno per valutare inquinamento, biodiversità ed effetti del cambiamento climatico, creando un archivio scientifico unico.

Nel frattempo, la partnership con Ogyre ha sostenuto pescatori e comunità locali nella raccolta di rifiuti marini, con l'obiettivo di accumulare trenta mila chilogrammi di plastica entro luglio 2026, distribuiti tra Italia, Brasile, Indonesia e Senegal. Shiseido, inoltre, investe nella ricerca sul microbioma marino per capire come gli ecosistemi rispondono alle pressioni ambientali. Anche altre aziende hanno aderito all'ondata verde.

BioNike ha rinnovato per il 2026 il progetto Sea for Tomorrow, confermando il proprio impegno nella salvaguardia del mare attraverso la produzione di tessuti in cotone riciclato certificato SEAQUAL, realizzati con materiali ricavati da rifiuti marini. Acqua dell Elba ha introdotto due nuovi profumatori d ambiente, Baia degli Agrumi e Capo ai Pini, ispirati alle fragranze marine, mentre gli sponsor hanno raccolto fondi destinati a una cultura solare più consapevole, devolvendo cinquantocento centesimi per ogni prodotto venduto fino al 26 agosto, per un totale garantito di ottanta mila euro.

Tutte queste iniziative testimoniano come la bellezza possa diventare un veicolo di cambiamento, trasformando la cura della pelle in un gesto concreto a favore della scienza e della tutela degli oceani





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beauty Sostenibile Protezione Oceani Rifiuti Plastici Ricerca Marine Economia Circolare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zanchetta alla Pianese, Bari-Di Cesare ai saluti: il riepilogo della giornata di Serie CGiornata ricca di ufficialità in Serie C, tra nuovi allenatori, rinnovi e cambiamenti a livello dirigenziale.

Read more »

In Australia e in Polinesia francese per la Giornata mondiale degli OceaniL'8 giugno si celebra la Giornata mondiale degli Oceani, istituita dall'Onu nel 2008 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro importanza e per promuovere la protezione dell'ecosistema marino. (ANSA)

Read more »

Giornata degli Oceani, cuore blu del Pianeta: ospitano l'80% della biodiversitàCreata nel 1992 e resa ufficiale dalle Nazioni Unite nel 2008 , celebra l’importanza vitale del mare come ecosistema. L'appello del Wwf: «Resta prioritario proteggere l’Alto Mare»

Read more »

Giornata Mondiale degli Oceani: il benessere comincia dall’acquaGiornata Mondiale degli Oceani: il benessere comincia dall acqua. Benefici per mente e corpo, idratazione e routine consapevoli per proteggere il blu

Read more »