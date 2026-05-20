Beauty Looks on Cannes 2026 Red Carpet

The text highlights the beauty looks of women, including hairstyles, makeup, and nail colors, that they wore on the Cannes 2026 red carpet. There are different looks mentioned, such as hairstyle, makeup, breastplates of lace, shoes, and bracelets, which are discussed as part of the text.

Sul red carpet di Cannes 2026 con un look che ricorda molto Carolyn Bessette in Love Story. La modella ha calcato il tappeto rosso della Croisette per la premiere del film, con capelli sciolti e un viso pressoché struccato e una manicure cremosa in tinta con l'abito.

Ma la top model non è la sola a portare glamour sulla riviera francese, sul red carpet anche la modella Valentina Ferragni, con una Rachel's cut e un viso glowy. Gli altri beauty look con i nostri voti, vedi qui. Anche la Regina del settimo red carpet, Sharon Stone, con caschetto swept back e occhi magnetici, e gli altri beauty look con i nostri voti, vedi anche qui.

Infine, Demi Moore con un look simile a quello di Marilyn Monroe, con una manicure rosa e la sua manica sempre impeccabile





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