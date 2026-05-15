Bebe Vio debutta nell'atletica paralimpica chiudendo i 100 metri con un ottimo risultato

Bebe Vio si è distinta nel lancio e nella corsa nel suo primo intervento nel mondo dell'atletica paralimpica, tentando di chiudere la prova beige delle FISPES e Coppa Italia Lanci competizione regionale. L'atleta ha ottenuto il minimo d'ingresso al campionato nazionale di Grosseto.

L'avventura di Bebe Vio nel mondo dell'atletica paralimpica è ufficialmente iniziata. All'interno del centro sportivo delle Fiamme Azzurre a Casal del Marmo, mentre veniva presentata la nuova divisa azzurra della nazionale italiana con UniCredit come sponsor, la campionessa paralimpica di scherma ha debuttato nel lancio e nella corsa.

Vio ha partecipato alla prima prova territoriale interregionale dei Campionati di Società FISPES e della Coppa Italia Lanci 2026, riservata alle regioni Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Campania. La plurimedagliata ha chiuso i 100 metri T62 con un tempo di 14.75 e 1049 punti, garantendosi così il minimo di partecipazione ai campionati Assoluti.

La competizione nazionale è in programma a Grosseto il 4 e 5 luglio 2026, dove Bebe Vio sarà finalmente presente sulla strada dello stadio Zecchini per la sua prima esperienza assoluta nell'atletica paralimpica





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