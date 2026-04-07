Becker esalta Sinner e l'età d'oro del tennis italiano: il calcio dovrebbe prendere esempio

Boris Becker, ex campione di tennis, elogia Jannik Sinner e l'ascesa del tennis italiano, auspicando che il calcio prenda esempio. L'intervista tocca temi come la leadership di Sinner, l'importanza dei tornei e il ruolo della Federazione Italiana Tennis. Becker sottolinea la necessità di avere una superstar come Sinner per far crescere uno sport e l'importanza di tornei nazionali accessibili. Analizza anche le prospettive di Sinner e Alcaraz nella classifica ATP e menziona le sfide del Napoli nel campionato di calcio.

Tornati con un roboante 5-2 dopo la sostanziale vittoria con due gol di scarto risalente al 4 gennaio. Segno che il Napoli è probabilmente nel suo periodo di forma migliore, ma non è dominante. Il Milan ha permesso ai nerazzurri di mantenere comunque un vantaggio importante. L’ultima del poker di partite complicate sarà quella del prossimo weekend, in casa di un avversario che arriva dal pareggio di Udine e ha bisogno di punti in ottica Champions League. Fuori.

Non avversarie irresistibili: qualcuna arriverà nel finale, probabilmente senza più ambizioni di classifica. L’ultima giornata sarà invece a Bergamo, che ricorda l’eliminazione in Supercoppa Italiana di quest’anno e la sconfitta per 1-0 dello scorso anno con gol di Orsolini. Ma a quel punto tutto potrebbe già essere deciso. Il Napoli avrà una sola sfida contro le prime sette della classifica: la trasferta di Como alla 35esima giornata. I campani giocheranno domenica 12 aprile alle 15 in casa del Verona, in una sfida comunque ostica: è un campo in cui il Napoli lo scorso anno lasciò punti pesanti, rischiando di perdere lo scudetto. Poi due sfide consecutive in casa: prima la Lazio e poi il Genoa. Becker:'Sinner superstar fondamentale per il tennis italiano, il calcio prenda esempio' Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Dalla sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz all’età dell’oro del tennis italiano, l’ex campione tedesco Boris Becker parla senza filtri, anche delle nuove leve del tennis mondiale, passando per il valore delle emozioni in campo e del suo futuro, in una intervista con l’Adnkronos, in esclusiva per l’Italia, in vista dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport, in programma a Madrid, per la terza volta, il 20 aprile, con Sinner e Alcaraz nominati nella categoria 'Miglior sportivo dell'anno'. Nel colloquio, il sei volte campione Slam affronta anche temi globali: dallo sport come linguaggio universale alle scelte del Cio, fino al significato profondo dei Laureus Awards, essendone lui uno degli Ambassador. Il tennis italiano sta vivendo un'epoca d'oro. Quali fattori pensi abbiano contribuito a questo successo? “Si inizia sempre con uno e, sai quale è. Ovviamente, Sinner ha un ruolo fondamentale. Si può citare Berrettini, prima di lui, e prima ancora Fognini, ma ci vuole sempre una vera superstar per portare avanti uno sport nazionale, e penso che Jannik Sinner sia quella superstar. Fa sempre piacere essere associato ai vincitori. E se un italiano vince il Grande Slam, ti piace quello sport, no? Un altro aspetto positivo, credo, è che la Federtennis stia facendo un ottimo lavoro nell'organizzare il calendario in tutta Italia, dove praticamente si può giocare durante tutto l'anno, si possono giocare tornei Atp o Wta in Italia senza dover viaggiare troppo, anche per via del clima. Si può sempre giocare nel sud Italia, anche d'inverno, o in Sardegna. E poi praticamente da marzo il clima è così bello in tutta Italia che puoi giocare ogni settimana un torneo Challenger, e penso che anche questo significhi molto per alcuni di questi giovani giocatori, perché il tennis è costoso. Se devi viaggiare ogni settimana, in America o in Estremo Oriente, semplicemente non è sostenibile. Ma se puoi prendere la macchina, il treno, per venire da Napoli o in un'altra città per giocare un torneo, penso che, sia uno dei motivi per cui l'Italia ha così tanto successo ora nel tennis. Forse dovrebbero provare la stessa cosa nel calcio italiano…”. Sinner e Alcaraz lotteranno per la vetta della classifica Atp per diversi anni, ma Jannik potrebbe tornare al numero uno già a Montecarlo? “Penso che sia vero, ma penso anche che la cosa più importante per loro siano i tornei del Grande Slam. E se vinci i tornei del Grande Slam, naturalmente, diventi il numero uno, ma in definitiva, vuoi essere il numero uno a novembre. E vuoi finire l'anno da numero uno. Penso che questo sia uno dei suoi obiettivi principali. Ha avuto un marzo incredibile. L'anno scorso in questo periodo era squalificato, quindi non ha giocato a marzo, ad aprile e, in realtà, fino a Roma non gli era permesso giocare, quindi ha molti punti da recuperare. D'altra parte, Alcaraz ha vinto praticamente tutti i tornei da Montecarlo fino a novembre. Quindi la corsa è aperta e Alcaraz ha avuto un inizio di stagione straordinario, vincendo a Melbourne. Ma non vedo nessun altro, quindi penso che la sfida sia tra Alcaraz e Sinner. Al momento, Jannik è in ottima forma, ma detto questo, credo che la terra battuta sia la sua superficie meno preferita. Penso che Alcaraz abbia un leggero vantaggio, ma se Sinner riuscirà ad ottenere buoni risultati, a Montecarlo, a Madrid, a Roma, credo che aumenteranno le sue possibilità di chiudere l'anno al primo posto”. Chi potrà contendere il primo posto ad Alcaraz e Sinner? Musetti potrebbe inserirsi? “Lo spero. Mi piace molto Lorenzo. È un giovane italiano molto affascinante. Ha tutte le carte in regola per stare nella top 5. È solo che a volte ha problemi fisic





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