Becker: Sinner superstar, esempio per il calcio italiano

Boris Becker elogia Jannik Sinner e il tennis italiano in un'intervista esclusiva, auspicando che il calcio prenda esempio. Analisi sui successi del tennis, le sfide future e il confronto Sinner-Alcaraz.

Gli sportivi europei si dedicano agli azzurri, analizzando gli elementi emersi nell'ultima settimana e il sentimento degli italiani. E dopo che la Bosnia aveva provato a non ripetere la scelta, si è arrivati alla decisione più logica, accompagnata da una certa riluttanza, scrive il New York Times. Il quotidiano americano azzarda un paragone: “Pertanto, le manovre politiche per posizionare uno di loro come prossimo commissario tecnico dell'Italia.

” Un'ipotesi subito smontata dal New York Times: “Si sente dire: ‘Se un italiano può allenare il Brasile, perché un catalano non può allenare?’ Ma la verità è che il costo è fuori portata e la FIGC non può permettersi un tecnico come Guardiola. Quindi è un’ipotesi remota, praticamente impossibile”. Ma il ct è un presidente Figc in grado di cambiare le cose e di riformare completamente un sistema ormai marcio: “Detto questo è improbabile che una sola persona, anche un allenatore che ha segnato un’intera generazione, possa bastare da sola a riformare un intero sistema. \Becker: 'Sinner superstar fondamentale per il tennis italiano, il calcio prenda esempio'. Roma, 7 aprile (Adnkronos) - Dalla sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz all’età dell’oro del tennis italiano, l’ex campione tedesco Boris Becker parla senza filtri, anche delle nuove leve del tennis mondiale, passando per il valore delle emozioni in campo e del suo futuro, in una intervista con l’Adnkronos, in esclusiva per l’Italia, in vista dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport, in programma a Madrid, per la terza volta, il 20 aprile, con Sinner e Alcaraz nominati nella categoria 'Miglior sportivo dell'anno'. Nel colloquio, il sei volte campione Slam affronta anche temi globali: dallo sport come linguaggio universale alle scelte del Cio, fino al significato profondo dei Laureus Awards, essendone lui uno degli Ambassador. Il tennis italiano sta vivendo un'epoca d'oro. Quali fattori pensi abbiano contribuito a questo successo? “Si inizia sempre con uno e, sai quale è. Ovviamente, Sinner ha un ruolo fondamentale. Si può citare Berrettini, prima di lui, e prima ancora Fognini, ma ci vuole sempre una vera superstar per portare avanti uno sport nazionale, e penso che Jannik Sinner sia quella superstar. Fa sempre piacere essere associato ai vincitori. E se un italiano vince il Grande Slam, ti piace quello sport, no? Un altro aspetto positivo, credo, è che la Federtennis stia facendo un ottimo lavoro nell'organizzare il calendario in tutta Italia, dove praticamente si può giocare durante tutto l'anno, si possono giocare tornei Atp o Wta in Italia senza dover viaggiare troppo, anche per via del clima. Si può sempre giocare nel sud Italia, anche d'inverno, o in Sardegna. E poi praticamente da marzo il clima è così bello in tutta Italia che puoi giocare ogni settimana un torneo Challenger, e penso che anche questo significhi molto per alcuni di questi giovani giocatori, perché il tennis è costoso. Se devi viaggiare ogni settimana, in America o in Estremo Oriente, semplicemente non è sostenibile. Ma se puoi prendere la macchina, il treno, per venire da Napoli o in un'altra città per giocare un torneo, penso che sia uno dei motivi per cui l'Italia ha così tanto successo ora nel tennis. Forse dovrebbero provare la stessa cosa nel calcio italiano…”.\Sinner e Alcaraz lotteranno per la vetta della classifica Atp per diversi anni, ma Jannik potrebbe tornare al numero uno già a Montecarlo? “Penso che sia vero, ma penso anche che la cosa più importante per loro, siano i tornei del Grande Slam. E se vinci i tornei del Grande Slam, naturalmente, diventi il numero uno, ma in definitiva, vuoi essere il numero uno a novembre. E vuoi finire l'anno da numero uno. Penso che questo sia uno dei suoi obiettivi principali. Ha avuto un marzo incredibile. L'anno scorso in questo periodo era squalificato, quindi non ha giocato a marzo, ad aprile e, in realtà, fino a Roma non gli era permesso giocare, quindi ha molti punti da recuperare. D'altra parte, Alcaraz ha vinto praticamente tutti i tornei da Montecarlo fino a novembre. Quindi la corsa è aperta e Alcaraz ha avuto un inizio di stagione straordinario, vincendo a Melbourne. Ma non vedo nessun altro, quindi penso che la sfida sia tra Alcaraz e Sinner. Al momento, Jannik è in ottima forma, ma detto questo, credo che la terra battuta sia la sua superficie meno preferita. Penso che Alcaraz abbia un leggero vantaggio, ma se Sinner riuscirà ad ottenere buoni risultati, a Montecarlo, a Madrid, a Roma, credo che aumenteranno le sue possibilità di chiudere l'anno al primo posto”. Chi potrà contendere il primo posto ad Alcaraz e Sinner? Musetti potrebbe inserirsi? “Lo spero. Mi piace molto Lorenzo. È un giovane italiano molto affascinante. Ha tutte le carte in regola per stare nella top 5. È solo che a volte ha problemi fisic





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jannik Sinner Boris Becker Tennis Italiano Carlos Alcaraz Calcio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jannik Sinner - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights TennisEurosport è la vostra fonte per gli ultimi aggiornamenti sulle partite di Montecarlo Men's Singles -. Ecco cosa è successo in Ugo Humbert - Jannik Sinner, con tutte le statistiche e le informazioni utili.

Read more »

LIVE Sinner-Humbert 0-1: primo turno a servizio per JannikIl numero 2 del mondo affronta il francese n.34 Atp

Read more »

Sinner-Humbert, il debutto a Montecarlo di Jannik in diretta: 4-2, Jannik consolida il breakSinner esordisce a Montecarlo contro il francese Humbert, numero 34 del mondo: precedenti in parità, 1-1. L'azzurro più che al trono di n. 1 di Alcaraz, punta al Roland Garros: «Sarà il torneo più importante dell'anno per me»

Read more »

Sinner-Humbert diretta Masters 1000 di Montecarlo: segui l'esordio di Jannik LIVECorriere dello Sport

Read more »

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, niente crisi: l'evento insieme a Monaco e la fuga (a bordo della nuova Porsche da 200mila euro)Prima il viaggio in Australia a inizio, poi dopo un breve ritorno a casa, quello negli Stati...

Read more »

Boris Becker, intervista: 'Sinner-Alcaraz? Jannik superstar, ecco la mia previsione per la corsa al numero uno'. La 'stoccata' al calcioL’ex campione tedesco all’Adnkronos: 'Jannik in grande forma ma ora la terra rossa non è la sua superficie preferita. Musetti un artista. Tornare ad allenare? No, ora ho altri progetti'

Read more »