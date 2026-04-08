Becker: Sinner Superstar Fondamentale per il Tennis Italiano, il Calcio Prenda Esempio

Boris Becker, in un'intervista esclusiva, analizza l'epoca d'oro del tennis italiano, focalizzandosi sul ruolo di Jannik Sinner e confrontandolo con la situazione nel calcio. Parla dell'importanza delle superstar, dell'organizzazione dei tornei e delle prospettive per il futuro. Becker esprime anche delle opinioni su Alcaraz e Musetti.

Kimmich ha dichiarato a Sky Sport prima di Real Madrid-Bayern Monaco. Alla luce dei risultati, Kimmich non concorda con le differenze culturali tra i due paesi: “Nell’ultimo decennio abbiamo vinto solo una, quindi non sono contento di come è andata. Se analizziamo gli ultimi 20 anni, l’Italia ha vinto comunque un Mondiale”.

L'ex campione tedesco Boris Becker, in un'intervista esclusiva con Adnkronos in vista dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport, parla apertamente della straordinaria epoca d'oro del tennis italiano, partendo dalla figura di Jannik Sinner come elemento cardine del successo e paragonando la situazione del tennis a quella del calcio italiano. Becker evidenzia l'importanza di avere una superstar come Sinner per elevare l'interesse verso uno sport a livello nazionale, citando Berrettini e Fognini come esempi di predecessori. Sottolinea inoltre il ruolo fondamentale svolto dalla Federazione Italiana Tennis nell'organizzazione di un fitto calendario di tornei in tutta Italia, consentendo ai giovani tennisti di competere senza dover sostenere gli onerosi viaggi internazionali. La possibilità di giocare tornei ATP e WTA in Italia durante tutto l'anno, grazie anche al clima favorevole, rappresenta un vantaggio competitivo significativo per la crescita dei talenti emergenti. Questo permette ai giocatori di rimanere in forma e competere, creando un ambiente ideale per lo sviluppo del tennis italiano. Becker non esita a dire che il calcio potrebbe prendere esempio dal tennis italiano. Sinner e Alcaraz sono destinati a lottare per la vetta della classifica ATP per molti anni, ma la possibilità per Sinner di raggiungere il numero uno già a Montecarlo è concreta. Becker sottolinea che l'obiettivo principale per i due giovani talenti sono i tornei del Grande Slam, poiché la vittoria in questi eventi garantisce il raggiungimento della vetta della classifica mondiale. Sinner, reduce da un marzo straordinario, ha accumulato un vantaggio significativo in termini di punti da difendere, mentre Alcaraz ha dimostrato una grande costanza di rendimento dall'inizio della stagione, vincendo a Melbourne. Nonostante ciò, Becker considera la terra battuta la superficie meno congeniale per Sinner, attribuendo un leggero vantaggio ad Alcaraz, ma al contempo riconoscendo che buoni risultati a Montecarlo, Madrid e Roma potrebbero incrementare le chance di Sinner di chiudere l'anno al primo posto. Musetti è un altro giovane tennista italiano con grandi potenzialità, secondo Becker. Nonostante i suoi problemi fisici, Musetti possiede un talento e una precisione nei colpi che lo rendono un artista sul campo, rendendo il suo stile di gioco attraente per il pubblico. Becker auspica che Musetti riesca a rimanere in salute, perché crede che ciò possa ulteriormente incrementare l'interesse per il tennis, soprattutto tra le donne. Alcaraz è descritto da Becker come un giocatore affascinante e carismatico, un vero artista che ha catturato l'attenzione del mondo del tennis, un giocatore senza punti deboli che ha il compito di ispirare gli altri





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