Becker: Sinner Superstar Fondamentale per il Tennis Italiano, Il Calcio Prenda Esempio

Boris Becker, in un'intervista esclusiva, analizza l'ascesa del tennis italiano, loda Sinner e critica il calcio. Parla delle sfide future, dei giovani talenti e del ruolo dello sport come linguaggio universale.

Iran e il Libano. Appena dieci minuti dopo l’inizio della protesta, la polizia ha intimato ai manifestanti di disperdersi. Sono intervenuti anche alcuni passanti per confrontarsi con alcuni attivisti. Gli organizzatori della manifestazione hanno dichiarato in un comunicato che questa è stata la prima manifestazione tenutasi davanti alla sede diplomatica di Tel Aviv dallo scoppio della guerra.

L'annuncio è giunto dopo la richiesta del Pakistan e a poco più di un'ora dalla scadenza oltre la quale aveva minacciato un'ecatombe. Il presidente ha scritto su Truth: 'Raggiunti e superati tutti gli obiettivi militari, siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un accordo di pace'.\Roma, 7 aprile (Adnkronos) - Dalla sfida epica tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz all’età dell’oro del tennis italiano, l’ex campione tedesco Boris Becker parla senza filtri, affrontando anche le nuove promesse del tennis mondiale, soffermandosi sul valore delle emozioni in campo e delineando le sue prospettive future, in una intervista esclusiva con Adnkronos, in vista dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport, in programma a Madrid per la terza volta, il 20 aprile, con Sinner e Alcaraz nominati nella categoria 'Miglior sportivo dell'anno'. Nel corso dell'intervista, il sei volte campione Slam affronta temi globali: dallo sport come linguaggio universale alle decisioni del CIO, fino al significato profondo dei Laureus Awards, in qualità di Ambassador. L'attuale momento d'oro del tennis italiano è sotto la lente d'ingrandimento. Quali fattori ritiene abbiano contribuito a questo successo? “Tutto inizia con uno e, lo sappiamo tutti, è Jannik Sinner. È fondamentale. Si possono menzionare Berrettini, prima di lui, e prima ancora Fognini, ma serve sempre una vera superstar per far progredire uno sport nazionale, e credo che Jannik Sinner sia quella superstar. È sempre gratificante essere associati ai vincitori. E se un italiano vince il Grande Slam, è naturale apprezzare questo sport, giusto? Un altro elemento positivo, credo, è l'ottimo lavoro della Federtennis nell'organizzazione del calendario in tutta Italia, dove si può giocare praticamente tutto l'anno, con tornei ATP o WTA senza dover viaggiare troppo, anche grazie al clima favorevole. Si può giocare nel sud Italia, anche d'inverno, o in Sardegna. E poi da marzo il clima è così gradevole in tutta Italia che si possono disputare tornei Challenger ogni settimana, e credo che questo conti molto per alcuni giovani giocatori, perché il tennis è costoso. Se devi viaggiare ogni settimana in America o in Estremo Oriente, semplicemente non è sostenibile. Ma se puoi prendere la macchina o il treno per raggiungere Napoli o un'altra città per giocare un torneo, questo è sicuramente uno dei motivi del successo del tennis italiano. Forse dovrebbero prendere esempio nel calcio italiano….”. \Sinner e Alcaraz si contenderanno il vertice della classifica ATP per molti anni a venire, ma Jannik potrebbe riconquistare la vetta già a Montecarlo? “Credo di sì, ma penso che l'aspetto più rilevante per loro siano i tornei del Grande Slam. Vincere i tornei del Grande Slam significa automaticamente diventare numero uno, ma l'obiettivo finale è essere il numero uno a novembre e concludere l'anno al vertice. Credo sia uno dei suoi obiettivi principali. Ha avuto un marzo straordinario. L'anno scorso in questo periodo era squalificato, quindi non ha giocato a marzo, ad aprile e, in realtà, fino a Roma non gli era permesso competere, quindi ha molti punti da recuperare. Dall'altra parte, Alcaraz ha vinto quasi tutti i tornei da Montecarlo a novembre. La corsa è aperta e Alcaraz ha iniziato la stagione in modo eccezionale, trionfando a Melbourne. Ma non vedo altri contendenti, quindi ritengo che la sfida sia tra Alcaraz e Sinner. Attualmente, Jannik è in ottima forma, ma credo che la terra battuta sia la sua superficie meno congeniale. Penso che Alcaraz abbia un leggero vantaggio, ma se Sinner riuscirà a ottenere buoni risultati a Montecarlo, Madrid e Roma, aumenteranno le sue chance di chiudere l'anno al primo posto”. Chi potrebbe sfidare Alcaraz e Sinner per la vetta? Musetti potrebbe inserirsi nella contesa? “Lo spero vivamente. Apprezzo molto Lorenzo. È un giovane italiano molto promettente. Ha tutte le qualità per entrare nella top 5. A volte, purtroppo, ha avuto problemi fisici. Sta rientrando da un infortunio, un grave infortunio alla gamba subito contro Djokovic a Melbourne, che lo ha tenuto fuori gioco fino a poco tempo fa. Spero rimanga in salute, perché dal punto di vista del talento, della precisione dei colpi, il rovescio a una mano, lo considero un artista. Il modo in cui gioca, il suo tennis, è meraviglioso da guardare. E penso che un Musetti in piena forma sarebbe un grande contributo per il tennis





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