Juan Francisco León Catena scopre una facciata di chiesa rinascimentale nel suo immobile a Úbeda. La Suprema Corte ha riconosciuto l'indennizzo, ma il pagamento è bloccato e l'edificio rischia il crollo.

La ristrutturazione di una casa storica situata a Úbeda, in Andalusia, ha portato alla luce un ritrovamento di straordinaria importanza culturale e materiale. Durante i lavori di demolizione delle pareti interne nel novembre 2016, il proprietario Juan Francisco León Catena ha scoperto una facciata di chiesa rinascimentale rimasta nascosta per secoli dietro l'intonaco.

Il Risveglio di Un Capolavoro Nascosto

Il proprietario ha stimato che il valore della facciata scoperta sia pari a un milione di euro. La struttura apparteneva a quello che era conosciuto come l'Ospedale di Pero Almindes, un complesso fondato nel 1347. La porzione superstite presenta significative aggiunte rinascimentali che sono state attribuite ad Andrés de Vandelvira, un celebre architetto del XVI secolo autore di alcuni degli edifici più importanti della regione.

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Gli esperti dei beni culturali, come riportato dal quotidiano El País, hanno eseguito rilievi accurati definendo lo stato di conservazione dell'elemento architettonico come straordinario. La facciata è stata descritta come un raro esempio di architettura funeraria rinascimentale, confermata come bene di interesse storico dopo la sua esposizione su strada per renderla visibile a cittadini e turisti.

La Battaigia Legale e L'Indennizzo

La scoperta ha immediatamente bloccato i lavori edili in conformità alla legge spagnola sul patrimonio storico approvata nel 1985. Questa normativa sottopone il bene rinvenuto a vincoli specifici e prevede esplicitamente un indennizzo economico per chi scopre accidentalmente reperti o strutture di rilevante interesse storico durante interventi di costruzione.

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Nonostante la legge fosse chiara, il governo regionale aveva inizialmente rifiutato di liquidare la somma prevista a León Catena. Il proprietario ha quindi intrapreso una lunga battaglia giudiziaria durata anni, che si è conclusa di recente con una decisione a suo favore da parte della Corte Suprema spagnola. Una commissione di valutazione andalusa ha stabilito che al proprietario spetta un risarcimento superiore a un milione di euro.

Danni Strutturali e Rischio di Cedimento

La facciata è tuttora transennata come al momento del ritrovamento, ma la situazione è diventata critica per le condizioni statiche dell'immobile. Una perizia tecnica commissionata dalle autorità regionali ha segnalato gravi infiltrazioni di acqua provenienti dai tetti degli edifici adiacenti a quello di proprietà di León Catena.

Queste infiltrazioni stanno provocando danni significativi alla struttura, inclusa la comparsa di muffa e il marciume delle travi in legno. Il documento tecnico indica un concreto rischio di cedimento strutturale se non verranno presi tempestivi provvedimenti di consolidamento e restauro. Le autorità hanno informato il proprietario della necessità di intervenire per evitare il collasso della facciata esposta.

L'Impatto sul Proprietario e Le Prospettive Future

León Catena ha dovuto rinunciare a vivere nell'abitazione a causa dei rischi e dei disagi, trasferendosi con la famiglia in un altro palazzo situato lungo la stessa via. La situazione ha creato un forte dissidio tra il cittadino e le istituzioni locali, che non hanno ancora trovato un accordo operativo per gestire la ristrutturazione dell'intero edificio composto da quattro piani.

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Ogni mese che passa senza interventi concreti aumenta la preoccupazione per la conservazione del bene storico. Il proprietario ribadisce che la sua unica priorità attuale è restituire alla collettività la facciata rinascimentale e ottenere il pagamento dovuto per il valore culturale restituito alla città. La controversia resta aperta sull'esecuzione fisica dei lavori e sulla copertura delle spese richieste per il restauro dell'immobile.