Beefbar compie 20 anni: Riccardo Giraudi porta il lusso a portata di tutti

L'imprenditore Riccardo Giraudi festeggia i 20 anni del Beefbar, il suo famoso concept di steak house che oggi conta oltre 40 locali in tutto il mondo. Il prossimo aprirà a Cortina, dopo il successo del locale di Milano, allestito in un'ex costruzione religiosa.

Il Beefbar a Monte Carlo festeggia i 20 anni e Riccardo Giraudi è a Milano , nella cappella dell'ex seminario arcivescovile dove si trova l'unico locale italiano del marchio (per ora, perché aprirà anche a Cortina a giugno dell'anno prossimo). Si dice, e lui conferma, che è un evento: succede più o meno cinque o sei volte l'anno. “Sono sempre stato un globetrotter. Viaggio perché devo vedere cosa succede nel mondo, devo andare nei miei locali e in quelli degli altri.

Devo trovare nuove idee e spazi per contenerle”. Dice tutto con il sorriso Giraudi che nel frattempo è attento a ogni minimo dettaglio intorno a sé: c'è un piccolo ma continuo rumore in sottofondo che lo disturba. “Finita l'intervista chiamate il tecnico che controlliamo”. Si dice che nulla sfugga alla sua attenzione. E succede fin dall'inizio, da quando è nato Beefbar, oggi più di 40 locali in tutto il mondo. In Italia a Milano solo dal 2023, prima c'era un temporary a Cala di Volpe e presto un'apertura, la prossima estate a Cortina. “Speravamo di fare in tempo per le Olimpiadi Invernali, ma non ci siamo riusciti”. La storia del Beefbar è il primo progetto del gruppo (che comprende anche altri marchi della ristorazione). Tutto è nato ormai 20 anni fa, prima di Langosteria, concept che rappresenta il diretto competitor. L'idea di partenza aveva uno scopo preciso, legato all'attività di famiglia. Poi la creatività di Giraudi ha trasformato tutto in un format che è ben riconoscibile. L'imprenditore di origine ligure, ma monegasco di adozione dice che è nato come “uno show case” (una vetrina, ndr) in cui mostrare la carne di qualità che vendeva la sua famiglia. I Giraudi sono innanzitutto importatori di carne come la Kobe, lo fanno dal 1968. “Quando ho iniziato con l'attività di famiglia mi sono subito reso conto che dovevano dimostrare ai nostri clienti cosa significava mangiare un taglio di questo tipo. Così ho pensato di fare delle steak house all'americana. Ma mi sono annoiato subito, io per primo. E allora ho iniziato di guardare altrove. Ho reso tutto molto più giapponese, asiatico. Grande attenzione al lato estetico e all'aspetto di convivialità, condivisione. Grande attenzione al prodotto ma presentato in modo più moderno, internazionale. Per far capire che esiste anche un lusso a portata di tutti”. Il format spesso lo definisce prendendo a prestito le definizioni della moda. “I codici del lusso stanno cambiando. Noi siamo il prêt-à-porter. Nel mondo della ristorazione credo che il fine dining andrebbe ripensato. È tutto troppo vecchio, impostato, freddo”. Il segreto del successo “Io sono un imprenditore e mi metto sempre dalla parte del cliente”. Questo in estrema sintesi il segreto del successo del Beefbar secondo il suo fondatore. “Il prodotto è sempre lo stesso, è l'eccellenza. Intorno tutto cambia. Anche io non sono lo stesso di 30 anni fa. Quando ho iniziato a Monte Carlo c'erano solo trattorie italiane e ristoranti francesi stellati. Stop, null'altro. Ora lo scenario è totalmente diverso. C'è tantissima concorrenza. La nostra idea è stata quella di portare il lusso a un livello che potesse essere compreso da tutti”. Non solo piatti, anche la location è sempre stata al centro del format. “Per me il luogo in cui si mangia è fondamentale. Per questo controllo ogni minimo dettaglio”. Nell’ex seminario di Milano ci sono pezzi di design che richiamano lo stile milanese degli anni ’40 e ’60: c'è un trittico di applique firmate dal designer Osvaldo Borsani e le sedute sono di Vico Magistretti. “Ogni locale ha le sue caratteristiche uniche e vogliamo che sia così. Anche il menu: è lo stesso al 60-70 per cento in tutti i locali, poi ci sono delle variazioni. In America ad esempio puntiamo più sulla pasta o su altri piatti italiani: non possiamo pensare di andare lì a insegnargli a fare le bistecche”. Quale sarà il futuro Non solo Beefbar, il gruppo Giraudi è anche un network di prodotti e brand da ristudiare e sviluppare. Come Zefferino, un brand italiano nato nel 1939. Che Giraudi sta ridisegnando e reinventando per renderlo esportabile. “È quello che mi piace fare. Non c'è nulla da inventare, solo da valorizzare”. Nel frattempo Beefbar compie gli anni, ma non teme di invecchiare. “Nel mio telefono ci sono mille ricette, foto e immagini di come sarà il prossimo Beefbar. Compiamo 20 ma dall'anno prossimo saremo ancora più giovani”





