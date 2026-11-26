BeExact del gruppo Optics Holdco completa la mappatura del 90% dei comuni italiani. La tecnologia Mobile Mapping di FiberCop digitalizza oltre 600mila km di strade, rivoluzionando la progettazione della rete in fibra ottica.

Oltre il 90% dei comuni italiani è stato mappato con successo grazie all'impiego della tecnologia Mobile Mapping sviluppata da BeExact. Questa società operante all'interno del gruppo Optics Holdco, che include anche FiberCop, ha completato un'infrastruttura di rilevamento dati su vasta scala. Il risultato di questa imponente campagna di digitalizzazione territoriale è stato presentato ufficialmente giovedì 26 novembre 2026. L'evento di presentazione si è svolto durante la 43ª assemblea annuale dell'Ansci, tenutasi nella città di Verona. Nello stand dedicato alla rete di FiberCop è stata esposta una delle vetture speciali utilizzate per raccogliere i dati sul campo.

Digitalizzazione strade e georeferenziazione massiva

La campagna di mappatura condotta da BeExact ha consentito di digitalizzare complessivamente più di 600mila chilometri di strade italiane. Il processo ha permesso di georeferenziare con precisione oltre 15 milioni di civici presenti sul territorio nazionale. L'obiettivo strategico principale di questo intervento è rendere la progettazione e la realizzazione della rete in fibra ottica notevolmente più precisa ed efficiente. I dati raccolti forniscono una base solida per l'espansione delle infrastrutture digitali in tutto il paese.

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Flotta operativa e tecnologia LiDAR integrata

BeExact esegue i rilevamenti stradali italiani utilizzando una flotta composta da 65 auto appositamente attrezzate. A questi veicoli si affiancano scooter e dispositivi indossabili a zaino, necessari per accedere alle aree pedonali o alle zone meno accessibili con mezzi più grandi. I mezzi di rilevamento acquisiscono immagini panoramiche a 360 gradi ad altissima risoluzione lungo tutto il percorso. Contemporaneamente, vengono generate nuvole di punti LiDAR per creare una rappresentazione digitale georeferenziata estremamente dettagliata.

In questa rappresentazione digitale, strade, civici e asset urbani vengono rilevati e classificati automaticamente. L'intelligenza artificiale supporta parzialmente questa operazione di classificazione dei dati raccolti. La raccolta e l'elaborazione dei dati complessi sono supportate da 10 hub distribuiti strategicamente sul territorio nazionale. Questi centri di elaborazione garantiscono la velocità e la qualità del processo di digitalizzazione del territorio.

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Integrazione dati per lo sviluppo infrastrutturale

Per FiberCop, i dati raccolti rappresentano una componente integrante dello sviluppo dell'infrastruttura di rete. Le informazioni relative alle unità immobiliari da connettere e agli asset rilevati confluiscono in un unico ambiente digitale unificato. Questo sistema permette di progettare, pianificare e monitorare la realizzazione della rete Ftth in modo centralizzato. La soluzione digitale copre l'intero ciclo di vita del progetto, dalla fase di progettazione preliminare.

Il processo continua fino alle attività di costruzione sul campo e alle successive fasi di rendicontazione. Progettisti, operatori, contractor e tecnici condividono le stesse informazioni aggiornate in tempo reale. L'aggiornamento dei dati è facilitato attraverso l'uso di applicazioni dedicate installate su tablet. Questa condivisione garantisce coerenza e riduzione degli errori durante le fasi operative del progetto di rete.

Impatto reale e pianificazione territoriale

La digitalizzazione del territorio effettuata da BeExact e FiberCop ha applicazioni che si estendono ben oltre il settore delle telecomunicazioni. I dati georeferenziati raccolti vengono messi a disposizione di comuni, enti pubblici e amministrazioni locali. Questi soggetti utilizzano i dati per migliorare la conoscenza del proprio territorio attraverso analisi spaziali accurate. La disponibilità di queste informazioni supporta direttamente le attività di pianificazione urbanistica.

Le amministrazioni possono inoltre ottimizzare la gestione del territorio basandosi su dati aggiornati e precisi. La collaborazione tra BeExact, FiberCop e il gruppo Optics Holdco dimostra come la tecnologia mobile possa avere ricadute positive multiple. L'investimento in infrastrutture digitali e mappatura crea valore condiviso per la pubblica amministrazione e per gli utenti finali della fibra ottica.