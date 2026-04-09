Beirut sotto attacco: Israele bombarda il Libano nel primo giorno di tregua USA-Iran

Massicci bombardamenti israeliani sconvolgono Beirut e la sua periferia, con centinaia di vittime. Israele sostiene che il cessate il fuoco con l'Iran non si applichi al Libano, mentre il Pakistan, mediatore della tregua, afferma il contrario. La situazione umanitaria è drammatica, con gli ospedali che chiedono donazioni di sangue. La comunità internazionale è chiamata a intervenire.

Nel primo giorno di tregua fra Stati Uniti e Iran, la situazione in Libano precipita ulteriormente. Massicci bombardamenti israeliani stanno devastando Beirut, la capitale, e la sua periferia meridionale, seminando morte e distruzione. Israele , in una mossa controversa e destabilizzante, afferma che il cessate il fuoco concordato con l'Iran non si applica al Libano .

Questa posizione ha innescato una escalation drammatica, con l'esercito israeliano che ha sferrato quello che definisce il suo 'più grande attacco coordinato' contro Hezbollah, il gruppo filo-iraniano, dall'inizio del conflitto. Il governo pakistano, che ha svolto un ruolo cruciale nella mediazione della tregua tra Stati Uniti e Iran, ha invece una visione diametralmente opposta, sostenendo che l'accordo di cessate il fuoco sia valido in tutto il Medioriente, includendo quindi anche il Libano. Questo disaccordo aperto tra le parti coinvolte nel processo di pace getta un'ombra oscura sulla stabilità della regione e solleva seri dubbi sulla reale intenzione di Israele di rispettare gli accordi. Le conseguenze sul campo sono drammatiche e incalcolabili, con la popolazione civile che paga il prezzo più alto di questa escalation improvvisa e violenta. La mancanza di preavviso negli attacchi israeliani, che hanno colpito anche quartieri al di fuori delle roccaforti di Hezbollah, ha intensificato il caos e la sofferenza. \I giornalisti dell'Afp sul campo riportano scene di panico generalizzato nelle strade di Beirut. Ambulanze, con le sirene spiegate, sfrecciano incessantemente tra le rovine, trasportando feriti e vittime verso gli ospedali, già sovraccarichi e prossimi al collasso. La situazione umanitaria è disperata, con la necessità urgente di soccorrere le persone intrappolate sotto le macerie degli edifici crollati. Il ministro della Sanità libanese, Rakan Nassereddine, ha diffuso dati allarmanti, stimando centinaia di morti e feriti in tutto il Libano a causa degli attacchi israeliani. La Croce Rossa libanese, attraverso il suo segretario generale George Kettaneh, ha lanciato un accorato appello alla comunità internazionale, descrivendo una situazione 'tragica' e sottolineando l'enorme difficoltà nel recupero dei corpi e nel soccorso dei sopravvissuti. Gli ospedali di Beirut, sopraffatti dal numero di pazienti, hanno lanciato un appello urgente alla popolazione per donazioni di sangue di tutti i gruppi sanguigni, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di un immediato sostegno sanitario. La mancanza di risorse e di personale medico, aggravata dalla distruzione delle infrastrutture sanitarie, rende ancora più difficile la gestione dell'emergenza. La comunità internazionale è chiamata ad agire con urgenza per garantire l'assistenza umanitaria necessaria e per fare pressione su tutte le parti affinché rispettino il cessate il fuoco e pongano fine alle ostilità.\L'escalation in Libano solleva interrogativi cruciali sul futuro della regione e sulla possibilità di raggiungere una pace duratura. La violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, se confermata, minerebbe gravemente gli sforzi diplomatici in corso e metterebbe a rischio la già fragile stabilità del Medioriente. L'atteggiamento aggressivo di Israele, che sembra intenzionato a sfruttare il contesto del cessate il fuoco per colpire Hezbollah, rischia di innescare una reazione a catena e di trascinare il Libano in un conflitto ancora più devastante. La comunità internazionale deve condannare fermamente le azioni di Israele e imporre il rispetto del cessate il fuoco, garantendo al contempo la protezione della popolazione civile e il libero accesso agli aiuti umanitari. La situazione in Libano richiede una risposta immediata e coordinata per evitare una catastrofe umanitaria e per preservare le prospettive di pace nella regione. L'incapacità di trovare una soluzione diplomatica e di porre fine alle violenze rischia di avere conseguenze disastrose per il futuro del Libano e per la stabilità del Medioriente, con un potenziale di allargamento del conflitto che desta preoccupazioni a livello globale. La diplomazia internazionale deve intensificare i suoi sforzi per promuovere il dialogo, la de-escalation e la ricerca di una soluzione pacifica e sostenibile. Il silenzio e l'inazione non sono un'opzione di fronte alla sofferenza del popolo libanese





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