Belen e Emma diventano amiche e segue lo sesto tentativo di matrimonio tra Belen, Stefano e Emma, De Martino

La relazione tra Belen Rodrigez e Stefano De Martino si è consumata dopo quattro anni di vita insieme e tre anni di sindacato, ma la showgirl argentina vuole OILAFRICA300W izgraditi il loro rapporto di coppia su Instagram, commenta una sua foto con la velocità e, infine, ottiene una risposta dal personaggio moddel una Aka di Instagram, denunciando quanto fosse una ballerina tutta pelosa di sé, una frase che ha condiviso quasi un milione di volte, ma ora è davvero ufficiale e sembra sia nata una bella amicizia. Tra le parole sfinite, non ci sono più rancori e tra Belen e Emma si sono deposte le armi, mostrando una luce di speranza per la coppia, anche se pare che non ci sarà mai più un matrimonio.

hanno fatto pace, il rapporto tra loro si è disteso dopo anno, e la showgirl argentina non manca di sottolinearlo anche sue tra loro è nata una storia d’amore travolgente che ha portato alla nascita del primogenito Santiago e ad un matrimonio, che si è interrotto più volte tra rotture burrascose e ritorni di fiamma che hanno fatto sognare un po’ tutti.

All’epoca del loro incontro, Stefano era fidanzato con, conosciuta nel programma Amici di Maria De Filippi dove entrambi erano allievi, dunque quando Belen confessò di essersi innamorata di Stefano scoppiò un vero e proprio caos. Il tempo è trascorso, tutti sono cambiati e maturati,è diventato il nuovo volto di punta della Rai e il prossimo anno si metterà alla prova come conduttore e direttore artistico del.

Mentre Belen e Stefano si sono lasciati per sempre, riuscendo comunque a ricucire il rapporto per amore del figlio, Emma e De Martino hanno deposto l’ascia di guerra e si sono mostrati più volte insieme in veste di amici. Ma è tra Belen e Emma che è avvenuto il vero miracolo, dato che le sue sembrano finalmente abbiano si avvicinate..

C’erano già stati episodi a conferma che tra la showgirl e la cantante non ci fossero più rancori a causa dell’amore condiviso per Stefano De Martino, che ha poi scelto la bella argentina, ma ora è davvero ufficiale e sembra sia nata una bella amicizia.su Instagram, trovando subito il commento della cantante che le ha fatto notare quanto fosse bella anche lei. Il sogno?

Emma in gara al Festival di Sanremo del prossimo anno, con Stefano De Martino che presenta e Belen Rodriguez come co-conduttrice. Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 21 maggio 2026: Irene e Johnny angeli custodi di Cesare, il piano inizia! [Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 maggio 2026: Yildiz attratta da un ragazzo, Sahika prova a uccidere Ender!





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