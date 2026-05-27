Belén Rodríguez dimessa dall'ospedale, al suo fianco solo l'amica Patrizia Griffini: il vuoto attorno a lei

La showgirl argentina è tornata a casa dopo il ricovero, circondata dall'affetto dell'amica mentre i genitori sono in Argentina e i figli sono altrove per la sua ripresa. Il racconto delle ore di crisi e della solidarietà ricevuta.

Nelle ultime ore accanto a Belén Rodríguez c'è Patrizia Griffini , l'amica nota come la "Petineuse", che si sta occupando di rispondere al telefono al posto della showgirl per proteggerla e cercare di riportare la calma.

La showgirl argentina è stata dimessa dal Policlinico ieri ed è tornata nel suo appartamento a Brera, a Milano, dove è assistita proprio dall'amica fidata. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, attorno a Belén c'è però un vuoto: i genitori avrebbero scelto di tornare a vivere definitivamente in Argentina, impedendo così il supporto diretto alla figlia in un momento così delicato.

Anche i rapporti con la sorella Cecilia, nonostante le dichiarazioni di reciproca riconciliazione, sono stati complicati negli ultimi mesi. Per questo motivo, l'unica presenza costante al suo fianco in queste ore sarebbe proprio Patrizia Griffini. Parpiglia ricorda anche che Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, è stato tra i primi a correre in aiuto dell'ex moglie, così come Antonino Spinalbese, padre di Luna Mari.

I bambini non sono al momento con la madre, per permetterle di riprendersi e per tutelarli dalla difficile situazione emotiva. Il giornalista ricostruisce anche le 72 ore che hanno preceduto il crollo di lunedì mattina: un appuntamento lavorativo andato male in Mediaset, alcuni incidenti stradali avvenuti nelle sere precedenti e infine l'apice della crisi con le richieste di aiuto di Belén, l'intervento dei soccorritori e il ricovero in ospedale.

Le ore di apprensione per la conduttrice sono state intense, durante le quali è scattata una massiccia ondata di solidarietà sia da parte di persone comuni sia di molti colleghi del mondo dello spettacolo. In tanti hanno compreso le difficoltà della showgirl che ora ha bisogno di tranquillità, spazio e dell'affetto di una persona cara per rimettersi in piedi gradualmente





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