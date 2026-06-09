Belen Rodriguez denunciata per fuga dopo due incidenti a Milano: patente ritirata, fascicolo in Procura

La conduttrice televisiva Belen Rodriguez è stata denunciata dalla Polizia Locale di Milano per non essersi fermata a prestare soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti il 23 maggio. Il Suv da lei guidato ha colpito un'auto in sosta e poi uno scooter causando tre feriti lievi. Avviato il procedimento penale d'ufficio, patente ritirata e fascicolo trasmesso alla Procura.

La conduttrice Belen Rodriguez è coinvolta in un caso giudiziario a Milano dopo essere stata alla guida di un Suv Land Rover Defender che il 23 maggio ha avuto due incidenti nel centro cittadino.

Secondo when, il primo episodio si è verificato in via Melzi d'Eril, dove il veicolo ha urtato lo specchietto di un'auto in sosta senza fermarsi. Successivamente, in via San Marco, il Suv ha coinvolto uno scooter e due auto parcheggiate, causando lesioni lievi a tre persone. In entrambi i casi la Rodriguez non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

Gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto d'ufficio sulla base dell'articolo 189 del Codice della Strada, che prevede l'avvio automatico di un procedimento penale in caso di incidente con feriti e fuga. Il fascicolo con la notizia di reato è stato trasmesso alla Procura della Repubblica, come riportato da Fanpage, e la patente di guida è stata ritirata e inviata alla Prefettura per la sospensione. Nelle ore successive agli incidenti, Belen Rodriguez era stata ricoverata per un malore.

Le indagini, condotte in parallelo, hanno consentito la ricostruzione completa della dinamica dei sinistri. La Procura, al termine delle indagini preliminari, deciderà se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione.

Il caso ha generato un'ampia attenzione mediatica, con numerosi articoli che hanno collegato la notizia ad altri fatti di cronaca e a contenuti di intrattenimento, tra cui il concerto di Vasco a Rimini, la tragedia della piccola Beatrice, l'aumento di eventi climatici estremi a Roma, e vari approfondimenti su personaggi dello spettacolo come Costanza Caracciolo, Al Bano Carrisi, Flavio Cobolli e la nave da crociera Scenic Eclipse II, oltre all'oroscopo settimanale di Simon and the Stars





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