Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati: serata di complicità a Milano, ecco le foto che fanno sognare i fan

La showgirl Belen Rodriguez è stata paparazzata a cena con il personal trainer Gaetano Fidanzati. Le immagini mostrano una forte intesa tra i due, tra sorrisi, gesti affettuosi e un look mozzafiato per lei. Si tratta di una semplice amicizia o qualcosa di più? Entrambi per ora tacciono, ma il gossip non smette di parlare.

Belen Rodriguez è stata avvistata durante una cena insieme a Gaetano Fidanzati , personal trainer con cui da tempo si vocifera una relazione. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano la coppia a Milano, nel ristorante El Tombon de San Marc, dove sono apparsi sereni e disponibili a scambiare saluti e foto con i presenti.

La showgirl ha sfoggiato un look elegante e sensuale, e tra i due si percepisce una forte complicità, confermata anche da alcuni gesti affettuosi come il tenersi per mano. Nonostante le voci e l'evidente intesa, non sono arrivate conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Belen, Reduce da storie amorose molto mediatiche, sembra stavolta preferire la riservatezza.

Gaetano Fidanzati, nato nel 1991, è un noto personal trainer e performance coach con una carriera costruita su discipline come le arti marziali, il Brazilian Jiu-Jitsu e il CrossFit. Pur essendo una figura lontana dal gossip, il suo nome è circolato negli ambienti dello spettacolo per aver seguito atleti e personaggi come Ignazio Moser e Tony Effe, con cui avrebbe anche un rapporto di amicizia.

La serata milanese riaccende i riflettori su una possibile storia d'amore, ma al momento si tratta solo di ipotesi alimentate dagli scatti e dalla comportamenti complici. La prudenza resta d'obbligo, in attesa di eventuali dichiarazioni





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