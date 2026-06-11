Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati, una crescente confidenza tra showgirl e personal trainer dei vip

La showgirl Belén Rodriguez è stata paparazzata a Milano in compagnia del personal trainer Gaetano Fidanzati, con cui ha trascorso una giornata tra casa, pranzo fuori e shopping nel centro città. Secondo il settimanale Oggi, tra i due c'è una crescente confidenza e si parla di una possibile relazione.

Belén Rodriguez è stata paparazzata a Milano in compagnia del personal trainer Gaetano Fidanzati , con cui ha trascorso una giornata tra casa, pranzo fuori e shopping nel centro città.

A raccontare i dettagli dell'uscita è il settimanale Oggi, che descrive una crescente confidenza tra la showgirl e l'allenatore dei vip. Secondo la ricostruzione, sarebbe proprio Gaetano a raggiungerla sotto casa per poi accompagnarla a pranzo in uno dei locali esclusivi della zona Brera. I due si sarebbero poi spostati in un elegante hotel-ristorante del capoluogo lombardo, dove erano presenti anche alcuni amici, tra cui il rapper Tony Effe.

In questo contesto Belén appare distesa e serena: mangia leggero, scegliendo un piatto vegetariano e bevande analcoliche, mentre si intrattiene con il gruppo. Dopo il pranzo la giornata prosegue tra le vie del centro, con una tappa in via Montenapoleone per un momento di shopping di lusso, durante il quale Gaetano si sarebbe concesso anche l’acquisto di alcuni orologi importanti.

Tra una passeggiata e l'altra, i due avrebbero poi fatto una breve sosta in un locale per una tisana prima di rientrare insieme verso casa, utilizzando però ingressi riservati per evitare l'attenzione dei fotografi. Il settimanale Oggi sottolinea come tra i due la sintonia sia evidente, anche se non si parla ancora di una relazione ufficiale.

In alcuni passaggi viene riportata la posizione della stessa Belén, che avrebbe voluto chiarire il suo status sentimentale: ‘Sono single, Gaetano è solo un caro amico’. Nonostante la prudenza della showgirl, le immagini sembrano raccontare una frequentazione sempre più assidua e confidenziale. I due si conoscerebbero già da tempo e avrebbero intensificato i rapporti dalla fine di aprile, quando erano stati già visti insieme in un ristorante milanese tra musica, balli e momenti di grande complicità.

Gaetano Fidanzati, classe 1991, origini siciliane, è noto a Milano come istruttore di CrossFit e personal trainer dei vip. Dopo un passato complesso, avrebbe costruito negli ultimi anni un percorso di riscatto attraverso lo sport, diventando un punto di riferimento anche per diversi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Tony Effe e Ignazio Moser.

Su Accanto a lui, Belén sembra serena, se tra di loro ci sia di più di una semplice amicizia al momento non è noto e dunque ogni Il rapporto con il personal trainer viene descritto come un possibile nuovo equilibrio dopo un periodo personale delicato, anche se la showgirl preferisce mantenere cautela e non affrettare i tempi. Per ora, dunque, nessuna conferma ufficiale di una relazione, ma una frequentazione che tra sorrisi, uscite milanesi e momenti condivisi continua ad alimentare curiosità e indiscrezioni





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