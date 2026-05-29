Belen Rodriguez e il 'spara e piangi' sui social: Arizona Persia attacca gli ipocriti

La modella argentina Belen Rodriguez è stata sommersa da un'ondata di affetto dopo aver annunciato il proprio ricovero al Policlinico di Milano. La comica romana Arizona Persia ha deciso di intervenire sulla questione, ricordando gli anni di insulti gratuiti che la soubrette ha dovuto sopportare e criticando coloro che ora si improvvisano psicologi da tastiera. Il web si è subito spaccato in due, con alcuni che hanno applaudito l'intervento di Persia contro l'ipocrisia dei santoni della domenica, mentre altri hanno accusato la comica di strumentalizzare la fragilità altrui per ottenere like.

Il fenomeno del ' spara e piangi ' sui social è antico quanto il mondo, ma continua a funzionare alla grande. Dopo aver scatenato l'astio del pubblico con i propri comportamenti, le celebrità si trovano spesso a fare i conti con un crollo psicofisico e un'ondata di affetto non sempre sincero.

La modella argentina Belen Rodriguez ha vissuto sulla propria pelle questo copione, finendo per essere sommersa da un'ondata di solidarietà solo dopo aver annunciato il proprio ricovero al Policlinico di Milano. La comica romana Arizona Persia, che ha lavorato con Belen a 'Sinceramente Persia - One Milf Show', ha deciso di intervenire sulla questione, scaricando la propria rabbia in un video in cui ha ricordato gli anni di insulti gratuiti che la soubrette ha dovuto sopportare.

Persia ha ripescato alcuni commenti offensivi postati in passato, dimostrando come l'affetto dimostrato ora sia solo una finta solidarietà. La comica ha inoltre criticato coloro che, dopo aver alimentato per anni il giudizio negativo sulla soubrette, ora si improvvisano psicologi da tastiera, confezionando messaggi di conforto.

Il web si è subito spaccato in due, con alcuni che hanno applaudito l'intervento di Persia contro l'ipocrisia dei santoni della domenica, mentre altri hanno accusato la comica di strumentalizzare la fragilità altrui per ottenere like





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