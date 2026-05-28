Belen Rodriguez in ospedale in Shock: Allarme Scandito da Partenza da Venturato Incidente Domestico

Informazioni diversissime circolano sull'ennesima uscita di Belen Rodriguez, in particolare riguardo al fatto mentre il doors service ha denunciato il panico nell'abitazione, anche i primi soccorritori dovrebbero essere intervenuti per capire cosa stesse succedendo. Come risultato, Belen sarebbe stata poi ricoverata in ospedale evitando il peggio dopo aver vissuto uno stato di shock in quanto preoccupata per il figlio Santiago che viveva nel luogo.

Un allarme di cronaca scandita dalla chiamata al 112 a causa dei gridi di allarme provenienti dalla casa di Belen. Un'emergenza che ha coinvolto i Vigili del Fuoco e la Polizia locale, che hanno intervenuto sul posto sono intervenuti per accertare il motivo del panico.

Nel giro di pochissimo tempo, la showgirl è stata trasferita in ospedale dove, dopo essere stata ricoverata per uno stato di shock dovuto alla preoccupazione per il figlio Santiago, ha chiesto il via alle dimissioni in quanto le sue condizioni non avrebbero potuto destare preoccupazioni. In merito alle indiscrezioni che circolano sul web, il settimanale Gente sostiene che Belen avrebbe avuto la fortuna di non essere rimasta impigliata nella vasca idromassaggi con la serratura bloccata, rischiando quindi di essere intrappolata per il resto della notte. Solo che, al momento attuale, nulla è stato ancora dichiarato ufficialment





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