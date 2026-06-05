Belen Rodriguez in ripresa dopo il ricovero: il ruolo di Stefano De Martino e le giornate con Luna Marì

La showgirl argentina sta pian piano riprendendo la sua routine dopo il ricovero del 25 maggio. A convincerla ad aprire la porta ai soccorsi sarebbe stato l'ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez sta gradualmente tornando alla normalità dopo il recente ricovero al Policlinico di Milano. La showgirl argentina, soccorsa il 25 maggio in stato confusionale, ha rotto il silenzio sui social condividendo momenti della sua quotidianità, tra cui pranzi al ristorante e giornate con la figlia Luna Marì .

A convincerla ad aprire la porta ai vigili del fuoco sarebbe stato l'ex marito Stefano De Martino, allertato dal figlio Santiago, presente in casa. Dopo una settimana di ricovero, Belen ha pubblicato un carosello di scatti che la mostrano serena, intenta a sistemare la casa e a godersi la compagnia della piccola. Il settimanale Oggi ha rivelato che De Martino e la ex cognata Cecilia vegliano su di lei, mentre i genitori della showgirl sono rientrati dall'Argentina per starle vicino.

La showgirl ha ripreso a postare storie su Instagram, mostrandosi a letto ma riposata, e ha condiviso immagini della sua casa in ordine, segno di una ritrovata tranquillità. Dopo il ricovero, Belen ha voluto circondarsi delle persone più care, dedicandosi a piccoli gesti quotidiani che le infondono serenità. Il 25 maggio era stata trasportata in codice giallo al Policlinico, e le prime ricostruzioni indicano che Stefano De Martino sia stato determinante nel convincerla a chiedere aiuto.

Il conduttore di Affari Tuoi, quella mattina in città, l'ha poi riportata a casa dopo le dimissioni. La ripresa di Belen passa anche attraverso la vicinanza della famiglia. I genitori, arrivati dall'Argentina, stanno seguendo da vicino la situazione, mentre l'ex marito e la ex cognata continuano a supportarla. La showgirl, intanto, cerca di ritrovare il sorriso tra le mura domestiche, alternando momenti di relax con la figlia a cene fuori.

Nonostante il difficile momento, Belen sembra aver trovato la forza di reagire, grazie anche alla rete di affetti che la circonda. La sua storia sui social racconta una donna determinata a superare questa fase, con la speranza di tornare presto alla vita di sempre. Il futuro, dopo il ricovero, si prospetta all'insegna della cautela e della voglia di ricominciare, sostenuta dall'amore dei suoi cari





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