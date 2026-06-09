Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso dopo due incidenti a Milano

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro Belen Rodriguez per non essersi fermata a soccorrere i feriti in due incidenti stradali, con patente revocata e iscrizione nel registro degli indagati.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico della conduttrice televisiva Belen Rodriguez , indagata per omissione di soccorso in due incidenti stradali occorsi nelle ultime settimane nel centro della città.

La denuncia, presentata d'ufficio dalla Polizia locale in conformità al codice della strada, nasce da due episodi distinti, entrambi documentati da testimoni oculari e da riprese video realizzate da passanti. Nel primo caso, avvenuto in via Melzi d'Eril, nei pressi dell'Arco della Pace, la showgirl sarebbe passata di fronte a un veicolo incidentato senza fermarsi, lasciando i feriti senza assistenza.

Il secondo episodio, verificatosi in via San Marco, è stato ritenuto più grave dagli inquirenti: tre persone hanno riportato lesioni lievi, ma il conducente non si è fermato per prestare il primo soccorso, violando gli obblighi di legge. Le autorità hanno sottratto la patente a Rodriguez e l'hanno inserita nel registro degli indagati, avviando le indagini per accertare la possibile responsabilità penale per omessa soccorso.

Le ricostruzioni degli investigatori indicano che, nel caso di via San Marco, la dinamica dell'incidente è stata registrata da diversi passanti, i quali hanno condiviso fotografie e video sui social media. Questi elementi potranno costituire parte del materiale probatorio raccolto dalla Procura. La denuncia è scattata d'ufficio perché, secondo la normativa, il semplice atto di non fermarsi a prestare soccorso a persone ferite è un reato perseguibile indipendentemente dalla gravità delle lesioni.

La patente di guida di Belen Rodriguez è stata revocata in via preventiva, mentre il fascicolo è stato inviato al pubblico ministero Maria Cristina Ria per la valutazione delle eventuali misure cautelari. Nel frattempo, la star della tv, che pochi giorni prima si era resa pubblica per aver annunciato il ritorno al programma "Matti da Legare" su Radio2, era stata ricoverata al Policlinico di Milano a seguito di un allarme lanciato dai vicini di casa, preoccupati per un possibile malore.

L'episodio ha riacceso l'interesse mediatico sulla sua figura, ma la vicenda legale potrebbe avere ripercussioni sulla sua carriera televisiva e sulle attività promozionali in corso. Le autorità continueranno a indagare sulla condotta della conduttrice, valutando se la sua condotta costituisca un'omissione di soccorso ai sensi degli articoli 593 e 594 del codice penale, e se sia necessario procedere con un eventuale rinvio a giudizio





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