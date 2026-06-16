Belen Rodriguez: la regina è tornata

Dopo un periodo difficile, Belen Rodriguez sembra aver ripreso in mano la sua vita. La showgirl argentina è stata ricoverata al Policlinico di Milano il 25 maggio, ma ora sembra essere tornata ai suoi ritmi abituali. È stata vista a pranzo con la sua fedele amica Angela Achille e ha trascorso un momento di serenità familiare all'aperto con i suoi genitori, fratelli, cognato e nipotina. È stata anche scortata dai suoi amici più cari e dall'ex marito Stefano De Martino durante i giorni più difficili. Recentemente, è stata vista a un evento per il lancio della nuova collezione del brand che ha fondato con i suoi fratelli Cecilia e Jeremias. Tuttavia, le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano una Belen che torna a mettersi in gioco anche nelle questioni di cuore. La showgirl argentina è stata vista in una calda notte milanese, mano nella mano con un misterioso accompagnatore dopo una cenetta a due. Questo sembra segnare la fine delle polemiche e la riapertura alla vita di Belen, che sembra aver ritrovato la sua motivazione grazie ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì. La vediamo di nuovo pronta ad affrontare il mondo, con un vestito leggero che esalta la sua bellezza e un sorriso irresistibile.

Dopo un periodo difficile, Belen Rodriguez sembra aver ripreso in mano la sua vita. La showgirl argentina è stata ricoverata al Policlinico di Milano il 25 maggio, ma ora sembra essere tornata ai suoi ritmi abituali.

È stata vista a pranzo con la sua fedele amica Angela Achille e ha trascorso un momento di serenità familiare all'aperto con i suoi genitori, fratelli, cognato e nipotina. È stata anche scortata dai suoi amici più cari e dall'ex marito Stefano De Martino durante i giorni più difficili. Recentemente, è stata vista a un evento per il lancio della nuova collezione del brand che ha fondato con i suoi fratelli Cecilia e Jeremias.

Tuttavia, le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano una Belen che torna a mettersi in gioco anche nelle questioni di cuore. La showgirl argentina è stata vista in una calda notte milanese, mano nella mano con un misterioso accompagnatore dopo una cenetta a due. Questo sembra segnare la fine delle polemiche e la riapertura alla vita di Belen, che sembra aver ritrovato la sua motivazione grazie ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì.

La vediamo di nuovo pronta ad affrontare il mondo, con un vestito leggero che esalta la sua bellezza e un sorriso irresistibile





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