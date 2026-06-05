Belen Rodriguez: la showgirl in ripresa dopo il ricovero, tra pause ristoratrici e il supporto di Stefano De Martino e della figlia Luna Marì

Dopo il ricovero in ospedale in stato confusionale, Belen Rodriguez mostra segni di ripresa pubblicando sui social momenti di vita quotidiana sereni. L'intervento dell'ex marito Stefano De Martino, avvertito dal figlio Santiago, è stato decisivo per portarla in ospedale. La showgirl sta ora recuperando grazie a giornate tranquille in compagnia della piccola Luna Marì e di pranzi fuori, circondata dal sostegno della famiglia.

Dopo una settimana dal ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez inizia a mostrare segni di miglioramento e a condividere la sua fase di ripresa sui social media.

La showgirl argentina, che era stata soccorsa nella sua abitazione in stato confusionale, ha dedicato i primi post a momenti di tranquillità domestica e a pranzi al ristorante in compagnia della figlia Luna Marì. Il suo ritorno online, con un carosello di foto che ritraggono la routine quotidiana, suggerisce un graduale ritorno alla normalità.

L'intervento dell'ex marito Stefano De Martino, probabilmente allertato dal figlio Santiago, è stato fondamentale: secondo i retroscena, è stato proprio il conduttore di Affari Tuoi a convincerla ad aprire la porta ai Vigili del fuoco quella mattina del 25 maggio, per poi accompagnarla in ospedale. Il sostegno della famiglia è confermato anche dalla presenza di Cecilia, ex cognata, e dal rientro dei genitori di Belen dall'Argentina.

La showgirl sembra quindi avviata verso una completa ripresa, beneficiando della vicinanza dei propri cari e di attività ordinarie che le trasmettono serenità





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