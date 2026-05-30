Belen Rodriguez, le news sulla sua salute e la sua effettiva controversia causata dal caso-sofferto - rottamazione posto braccio portato faicheter

La showgirl argentina è al centro di una bufera mediatica che non sembra destinata a finire presto. Tutti vogliono proteggere la sua salute e la serenità, ma alle accuse e alle denunce si aggiungono anche le voci su un possibile ritorno di fiamma con l'ex fidanzato.

Belen Rodriguez torna a casa dopo il ricovero, ma a rompere il silenzio c'è l'ex Andrea Iannone . La showgirl argentina è al centro di una bufera mediatica che non sembra destinata a finire presto.

Tutti vogliono proteggere la sua salute e la serenità, ma alle accuse e alle denunce si aggiungono anche le voci su un possibile ritorno di fiamma con l'ex fidanzato. Il pilota di Vasto ha voluto esprimere il suo sostegno nei confronti di Belen e si è inserito nella fitta rete di protezione a suo favore. Il pilota ha dichiarato di sentirsi spesso con Belen e che pensa che stia molto bene.

Nonostante il ritorno a casa, le ultime ore hanno portato nuove notizie di guai in arrivo per la showgirl, denunciata per omissione di soccorso in occasione di due incidenti stradali. Accanto a Belen si sono strette le persone più importanti della sua vita, inclusi i suoi amici e la sua famiglia. La stessa Belen ha pubblicato una foto nelle sue Stories di Instagram per mettere fine alle speculazioni e rassicurare i suoi fan preoccupati.

Lo scatto mostra la showgirl stesa a letto, con un cuscino dietro la schiena e le coperte, sorride appena e fa l'occhiolino, aggiungendo un piccolo cuore bianco come commento. L'immagine non lascia dubbi sul fatto che Belen sia nuovamente serena e stia pensando a riprendersi per tornare più forte di prima





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