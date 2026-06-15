Belén Rodriguez ottiene la cittadinanza italiana: superato l'esame di lingua, manca solo il documento dal consolato

La showgirl argentina Belén Rodriguez ha superato l'esame di italiano livello B1, requisito per la cittadinanza italiana. L'annuncio arriva via social, manca ora solo il documento finale dal consolato per completare un iter durato oltre vent'anni.

La popolare showgirl e conduttrice argentina Belén Rodriguez ha annunciato il 15 giugno di aver superato con successo l'esame di lingua italiana, requisito fondamentale per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

La notizia è stata resa nota attraverso uno screenshot di una conversazione WhatsApp con la sua assistente personale, Antonia Achille, che le confermava il risultato positivo. L'unico passo rimanente è la ricezione di un documento dal consolato, previsto entro la fine del mese, che completerà un iter burocratico durato anni. Belén, nata a Buenos Aires nel 1984, vive e lavora in Italia da oltre vent'anni, periodo nel quale ha costruito una carriera televisiva di successo e una famiglia.

Il conseguimento della cittadinanza rappresenta quindi la conclusione di un lungo percorso in un Paese che l'ha accolta e che ormai sente come casa. L'esame, di livello B1, è stato sostenuto il 14 aprile presso la Scuola Internazionale Leonardo Da Vinci di Milano, alla presenza della sua assistente e di un legale. L'attesa per l'esito, durata circa due mesi, si è conclusa positivamente, dimostrando la sua padronanza della lingua, inclusi i temuti congiuntivi.

La Rodriguez aveva già espresso pubblicamente il desiderio di ottenere il passaporto italiano durante varie apparizioni televisive, spesso con ironia. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, aveva scherzato sul fatto di essere in Italia da vent'anni senza ancora averne il passaporto, facendo riferimento anche al suo matrimonio concluso prima del divorzio. In quell'occasione aveva commentato: Per me gli italiani sono come una grande famiglia.

Sono in Italia da 20 anni, anche se ancora non mi hanno dato il passaporto. E sono anche stata sposata, è che ho chiesto il divorzio prima… neanche furba. Aveva anche anticipato l'esame, dicendo: Finalmente ho l'esame per la cittadinanza italiana. Siccome l'ho detto, mi hanno chiamato: grazie Fabio.

Farò un esame d'italiano. I congiuntivi? Sono tremendi. Oltre alla questione della cittadinanza, Belén è stata recentemente al centro dell'attenzione mediatica per altri episodi, tra cui un ricovero in ospedale e la mancata conduzione dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, oltre a indiscrezioni su due piccoli incidenti automobilistici.

A riguardo, la showgirl ha poi smentito o minimizzato alcune di queste voci, affermando in un'intervista: L'incidente? Ci sarà chi pagherà per le sue responsabilità. Notizie gonfiate, ho rinunciato io all'Isola. Il suo legale ha anche precisato che le informazioni circolate erano in parte inaccurate.

Con il superamento dell'esame, Belén Rodriguez si avvicina quindi al traguardo della doppia cittadinanza, un obiettivo perseguito da tempo che simboleggia il suo legame profondo con l'Italia, Paese che l'ha vista crescere professionalmente e personalmente. La conclusione della pratica burocratica, con l'arrivo del documento consolare, segnerà l'atto finale di un percorso che dura da due decenni





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belén Rodriguez Cittadinanza Italiana Esame Di Italiano B1 Scuola Leonardo Da Vinci Milano Doppia Cittadinanza Passaporto Italiano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Belen Rodriguez pronta a tornare in tv: c'entra Maria De FilippiDopo il rifiuto de L'Isola dei Famosi, per Belen Rodriguez potrebbe prospettarsi un nuovo impegno in tv. E dietro questo ritorno c'entrerebbe anche Maria De Filippi. Vediamo insieme perché.

Read more »

Belen Rodriguez torna in TV con 'Tú Sí Que Vales'La showgirl sarà protagonista del programma di Maria De Filippi a settembre, dopo anni di assenza da Mediaset.

Read more »

Belén Rodríguez al centro della bufera mediatica: iscritta nel registro degli indagatiLa vicenda giudiziaria di Belén Rodríguez ha generato un vortice mediatico che ha coinvolto titoli, social network e programmi televisivi. La showgirl è stata iscritta nel registro degli indagati per una vicenda legata a due incidenti stradali avvenuti a Milano. Il giorno successivo alla notizia, il legale di Belén ha respinto le accuse e contestato la ricostruzione diffusa dalla stampa.

Read more »

Belen Rodriguez supera l'esame di italiano: sempre più vicina alla cittadinanza italianaLa showgirl argentina ha superato l'esame di lingua B1, tappa fondamentale per ottenere il passaporto italiano. Dopo vent'anni in Italia, il sogno si avvera.

Read more »